Sem Lula no páreo eleitoral, Marina encosta em Bolsonaro

Sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2018, o deputado Jair Bolsonaro (PSL) e a voto e a ex-senadora Marina Silva (Rede) aparecem tecnicamente empatados em primeiro lugar nas intenções de voto. Isso é o que mostra pesquisa Datafolha divulgada neste domingo pelo jornal Folha de S.Paulo.

No cenário sem Lula, Bolsonaro aparece com 17% das intenções de voto. Já Marina oscila entre 15% e 16%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Em todos os cenários sem Lula, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) atinge 9% das intenções de voto, empatado com o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), que oscila de 7% a 8%. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa, que entrou no PSB, mas ainda não se lançou candidato, varia de 9 e 10%.

A pesquisa foi feita entre quarta (11) e sexta-feira (13) com 4.194 pessoas de 227 municípios. A pesquisa está registrada no TSE sob número BR-08510/2018.

Lulistas

De acordo com a pesquisa, 66% dos lulistas afirmaram que votaram com certeza em candidato apadrinhado por Lula, enquanto 21% responderam que talvez. Entre os principais herdeiros dos votos do petista entre os lulistas estão a ex-senadora Marina Silva (Rede) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 20% e 15% das intenções de voto, respectivamente. Manuela D’Ávila (PC do B), que ficou ao lado de Lula antes de sua prisão, herda apenas 3% dos votos do petista.