Sem confirmação de Lula e Flávio, pool com onze veículos cancela debate presidencial

A decisão foi tomada após o encerramento, nesta segunda-feira, 7, do prazo estabelecido pelo pool para que todos os candidatos convidados confirmassem presença. No debate presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) não asseguraram participação. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) também não confirmou presença.

O prazo estabelecido pelo pool era necessário para permitir a definição do formato e da organização dos encontros. Com a ausência de confirmação dos três candidatos, os veículos decidiram não realizar os debates.

No encontro presidencial, haviam confirmado presença Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo). Para o debate paulista, Fernando Haddad (PT) havia confirmado participação.

Batizado de O Momento da Decisão, o pool reúne CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV! , Rede Vida, SBT, SBT News, Terra e VEJA+ TV. Trata-se da maior parceria já formada entre empresas de comunicação brasileiras para a realização de debates eleitorais.

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A articulação foi construída com o objetivo de oferecer aos eleitores um espaço comum para confrontar propostas e posições dos candidatos, sob as mesmas regras e com possibilidade de contraditório. A decisão de cancelar os encontros, portanto, não representa uma mudança na avaliação dos veículos sobre a importância dos debates para o processo eleitoral.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, 8, o pool reafirmou que os debates são “instrumentos fundamentais do processo democrático”, por permitirem que o eleitor conheça e compare diretamente as propostas, posições e visões dos candidatos.

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Os veículos também agradeceram às campanhas que haviam confirmado presença e às equipes envolvidas na preparação dos encontros.

O pool afirmou ainda que a decisão não altera o compromisso dos veículos com uma cobertura “ampla, plural e independente” das eleições. A intenção, segundo o comunicado, é continuar oferecendo informação qualificada aos eleitores durante o período eleitoral.