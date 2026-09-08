Sem confirmação de Lula e Flávio, pool com onze veículos cancela debate presidencial
Encontro com os candidatos ao governo de São Paulo também foi cancelado em razão da falta de confirmação da presença de Tarcísio de Freitas
A decisão foi tomada após o encerramento, nesta segunda-feira, 7, do prazo estabelecido pelo pool para que todos os candidatos convidados confirmassem presença. No debate presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) não asseguraram participação. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) também não confirmou presença.
O prazo estabelecido pelo pool era necessário para permitir a definição do formato e da organização dos encontros. Com a ausência de confirmação dos três candidatos, os veículos decidiram não realizar os debates.
No encontro presidencial, haviam confirmado presença Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo). Para o debate paulista, Fernando Haddad (PT) havia confirmado participação.
Batizado de O Momento da Decisão, o pool reúne CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV! , Rede Vida, SBT, SBT News, Terra e VEJA+ TV. Trata-se da maior parceria já formada entre empresas de comunicação brasileiras para a realização de debates eleitorais.
A articulação foi construída com o objetivo de oferecer aos eleitores um espaço comum para confrontar propostas e posições dos candidatos, sob as mesmas regras e com possibilidade de contraditório. A decisão de cancelar os encontros, portanto, não representa uma mudança na avaliação dos veículos sobre a importância dos debates para o processo eleitoral.
Em comunicado divulgado nesta terça-feira, 8, o pool reafirmou que os debates são “instrumentos fundamentais do processo democrático”, por permitirem que o eleitor conheça e compare diretamente as propostas, posições e visões dos candidatos.
Os veículos também agradeceram às campanhas que haviam confirmado presença e às equipes envolvidas na preparação dos encontros.
O pool afirmou ainda que a decisão não altera o compromisso dos veículos com uma cobertura “ampla, plural e independente” das eleições. A intenção, segundo o comunicado, é continuar oferecendo informação qualificada aos eleitores durante o período eleitoral.