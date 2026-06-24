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Política

Sem citar Flávio e Eduardo, Itamaraty diz que traidores da pátria devem desculpas por tarifaço

Ministério das Relações Exteriores reage à iniciativa de Flávio de querer participar de audiência pública do governo norte-americano sobre tarifas

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 20h37 | Atualizado em 24 jun 2026, 21h26
O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira
O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Sem citar Flávio e Eduardo, Itamaraty diz que traidores da pátria devem desculpas por tarifaço Priorize VEJA no Google

Um dia após o gabinete do senador Flávio Bolsonaro afirmar ter enviado aos Estados Unidos um pedido para participar da audiência pública do Escritório do Representante de Comércio norte-americano que tratará sobre as tarifas propostas pelo governo Donald Trump a produtos brasileiros, o ministério das Relações Exteriores defendeu nesta quarta-feira que os traidores da pátria peçam desculpas por terem articulado o novo tarifaço.

“Os traidores da Pátria não conseguirão reescrever a história. O Brasil sabe que o tarifaço tem sua origem em uma tentativa de interferência externa na justiça brasileira. Apresentou duas defesas escritas demonstrando que as políticas brasileiras não prejudicam o comércio com os Estados Unidos e realizou reunião de consultas governamentais com os EUA, em Washington, com delegação de alto nível”, escreveu o Itamaraty em sua página no X.

O que os traidores da Pátria devem ao Brasil é um pedido de desculpas pelas tarifas e pelos prejuízos causados a milhares de brasileiros”, completou.

Desde o início do mês, quando houve a sugestão de um novo tarifaço, membros do governo Lula têm conversado com autoridades norte-americanas, buscando a negociação diplomática, a apresentação de argumentos técnicos e a pressão política.

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A ofensiva tem como objetivo convencer os norte-americanos a recuarem sobre a imposição do tarifaço e fecharam uma saída negociada e vantajosa para os dois países.

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