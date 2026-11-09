Sem avançar um passo sequer, MP do fim das bets passa a tramitar em regime de urgência

Estacionada desde que chegou ao Legislativo, a MP que proibiu o funcionamento das bets no Brasil passa a tramitar em regime de urgência a partir desta segunda-feira.

Encaminhado pelo governo Lula em 25 de setembro, o texto sequer teve a comissão mista instalada.

Ontem, o ministro Luiz Fux, do STF, determinou a suspensão, em todo o país, de todos os processos que tramitam nas instâncias inferiores da Justiça e discutem a constitucionalidade da MP.

A decisão vale até que a Corte julgue definitivamente as ações que questionam a proposta.

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No Congresso, a avaliação é que a decisão de Fox abre caminhos para que o colegiado que iniciará a apreciação do projeto finalmente saia do papel.