Sem alianças, Skaf lança candidatura ao governo de SP pela terceira vez

O empresário Paulo Skaf, presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), será lançado como candidato ao governo de São Paulo pelo MDB em sua terceira tentativa de chegar ao Palácio dos Bandeirantes. Dessa vez, ele larga como um candidato conhecido, com índices que vão de 17% a 19% nas pesquisas, mas sem as mesmas alianças de 2014, quando ficou em segundo lugar, mas não conseguiu levar a disputa contra Geraldo Alckmin (PSDB) para o segundo turno.

Na convenção do MDB que será realizada em um clube ligado à comunidade árabe, Skaf vai oficializar aquela que será a chapa com maior número de mulheres até agora: três das quatro posições majoritárias. Carla Danielle Basson, tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo, será a vice, enquanto a atual senadora Marta Suplicy e a psicóloga Maria Aparecida Pinto, presidente do MDB Afro, tentarão as duas vagas no Senado.

O isolamento partidário da legenda no estado é resultado de uma intensa disputa por partidos entre as pré-candidaturas do governador Márcio França (PSB) e do ex-prefeito João Doria (PSDB). De um lado, França carrega a máquina do estado, com seu ramo de posições e verbas, que interessam a deputados e líderes partidários. De outro, Doria tem a força do tucanato em São Paulo, a estrutura da prefeitura da capital e de municípios no interior.

Hoje, Paulo Skaf, muito conhecido por ações controversas da Fiesp, como o pato amarelo contra os impostos e o sapo verde contra os juros que a entidade ostentou em sua fachada, vai ter que driblar a situação contanto com a forte estrutura do MDB, que sozinho é capaz de lhe proporcionar um bom tempo de televisão e uma capilaridade com prefeitos e vereadores no interior.

Assim como nos pleitos anteriores, iniciativas da indústria que contam com apoio popular, como as escolas do Sesi e do Senai, também serão ativos de campanha do candidato do MDB. Para a Presidência, o emedebista vai apoiar o candidato do seu partido, o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, que confirmou presença no evento. Chegou a mostrar sinais de aproximação com o postulante do PSL, Jair Bolsonaro, mas as conversas não foram para a frente.