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Política

Seleto grupo de governadores que tentam novo mandato chega à reta final com liderança folgada

Vantagens vão de 20 a 41 pontos percentuais sobre os rivais mais próximos

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 08h00
VANTAGEM - Rafael Fonteles: no Piauí ele tem quase 65% do eleitorado
VANTAGEM - Rafael Fonteles: no Piauí ele tem quase 65% do eleitorado  (@rafaelfontelespi/Facebook)
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O eleitor brasileiro vai às urnas neste domingo para votar em quem ele acha que deve comandar cada uma das 27 unidades da federação — e, em muitos casos, deve resolver a questão sem a necessidade de uma segunda votação. Estimativas feitas com base nos últimos levantamentos indicam que ao menos onze estados devem encerrar a disputa sem a necessidade de segundo turno. Em alguns, como Bahia, Pernambuco e Ceará, esse desfecho se dará a despeito de disputas bastante equilibradas, pela simples razão de que o embate tem apenas dois candidatos competitivos, ambos com potencial para fazer maioria no primeiro turno. Mas em ao menos seis colégios, a corrida pelos palácios estaduais vai acabar logo na rodada inicial por uma outra razão: a existência de superfavoritos, candidatos que na reta final da corrida ostentam vantagens que parecem insuperáveis para os seus perseguidores mais próximos.

A receita para chegar à reta final com a sensação de vitória é, ao que parece, bastante simples: ter aprovação prévia do eleitor por conta de um bom trabalho realizado. Cinco dos seis candidatos que ostentam as maiores dianteiras na semana final antes da votação — todos com ao menos 20 pontos percentuais de vantagem — são governadores em busca da renovação do mandato: Jorginho Mello (PL), em Santa Catarina; Rafael Fonteles (PT), no Piauí; Eduardo Riedel (PP), no Mato Grosso do Sul; Daniel Vilela (MDB), em Goiás; e Tarcísio de Freitas (Republicanos), em São Paulo. A única exceção nesse seleto grupo de superfavoritos é Arthur Henrique (PL), ex-prefeito de Boa Vista que tem 25 pontos de dianteira na corrida ao governo de Roraima (veja quadro).

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Os índices de aprovação expressivos das gestões desses candidatos, que variam de 64% a 73%, têm ingredientes distintos, visto que representam diferentes espectros políticos, mas todos resultam em algo comum: ajudam a engordar palanques. Os superfavoritos contam com alianças robustas, que reúnem até onze partidos, como é o caso de Vilela, ou dez, como Tarcísio e Riedel — Jorginho Mello tem nove siglas a seu lado e Fonteles, sete. As frentes amplas fecham portas a potenciais concorrentes e garantem tempos maiores de rádio e TV, além de mais dinheiro do fundo eleitoral. “São candidaturas que conseguiram converter a boa avaliação dos governos em voto. As articulações deles, com forte capilaridade municipal, acabam reduzindo o espaço político para o crescimento da oposição”, diz Murilo Medeiros, cientista político da UnB.

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O Brasil é um país em que o eleitor tradicionalmente é inclinado a manter no cargo os governantes que buscam um novo mandato. Desde que a reeleição voltou a ser permitida, em 1998, só um presidente da República, Jair Bolsonaro, teve a recondução barrada nas urnas. Entre os governadores, o recorde foi batido em 2022, quando nada menos que dezoito dos vinte gestores (90%) que foram às urnas conseguiram do eleitor um novo mandato.

TRUNFO - Jorginho Mello: sua gestão é aprovada por 73% dos catarinenses
TRUNFO - Jorginho Mello: sua gestão é aprovada por 73% dos catarinenses (./Reprodução)
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Na atual corrida, dezoito chefes dos Executivos estaduais submetem seus nomes aos votantes nas urnas. Apenas dois têm a reeleição em risco no primeiro turno. Um é Clécio Luís (União Brasil), no Amapá, que está 18 pontos atrás (55% a 37%, segundo o Paraná Pesquisas) do ex-prefeito de Macapá Antônio Furlan (PSD). O outro é Mateus Simões (PSD), de Minas Gerais, que na última pesquisa Quaest tinha apenas 6% dos votos, ocupava a quarta posição e dificilmente chegará ao segundo turno contra o favorito, Cleitinho Azevedo (Republicanos) — que, a despeito de ter 19 pontos de vantagem sobre seu maior rival, o petista Patrus Ananias (37% a 18%), não deve liquidar a eleição no primeiro turno por conta da fragmentação de candidaturas: há onze concorrentes ao governo, o maior número do país.

FRENTE AMPLA - Riedel: palanque em Mato Grosso do Sul tem dez siglas
FRENTE AMPLA - Riedel: palanque em Mato Grosso do Sul tem dez siglas (@arthurhenriquebv/Facebook)
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As projeções levam em conta os retratos atuais feitos pelas pesquisas. Mas nunca uma maratona eleitoral foi tão fotografada como a de 2026 — segundo o Tribunal Superior Eleitoral, já foram quase 3 000 sondagens, número que superou o total de 2022, antes mesmo do segundo turno. A grande maioria dessas pesquisas, cerca de 2 000, foi sobre disputas aos governos locais. Muitas vão errar, muitas vão acertar, e a fotografia que vale mesmo é a que sairá das urnas.

Publicado em VEJA de 2 de outubro de 2026, edição nº 3015

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