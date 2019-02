Segurança de Eduardo Paes é morto ao reagir a assalto

O segurança do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB), foi morto a tiro na manhã deste domingo, após reagir a uma tentativa de assalto no bairro da Pavuna, Zona Norte do Rio. O tenente da Polícia Militar Denilson Theodoro de Souza, de 49 anos, estava acompanhado por seu cunhado quando foi abordado na rua Sargento Antônio Ernesto, por volta de 6h.

Souza foi encaminhado ao Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Estácio, região central da cidade. De acordo com a Polícia Militar, ele não resistiu aos ferimentos.

Na fuga, os criminosos abandonaram um veículo nas proximidades do crime. Agentes da 41º Batalhão da Polícia Militar (Irajá) realizaram buscas no local para tentar prender os suspeitos. O site de VEJA tentou contato com a PM do Rio, mas nenhum telefonema foi atendido.

Paes divulgou nota em que lamenta a morte do tenente. “É muito ruim, muito triste. Quero me solidarizar com a família dele. Lamento imensamente a perda de uma pessoa da nossa equipe e que até ontem [sábado, 25] era responsável pela minha segurança”, afirmou o prefeito.

Souza que trabalhava há 29 anos na Polícia Militar, estava cedido à prefeitura do Rio e fazia parte da equipe de segurança de Paes havia quatro anos. Ele era casado e deixa dois filhos, um menino de 16 anos e uma menina de 9 anos.

(Com Estadão Conteúdo)