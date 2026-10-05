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Política

Segundo turno das eleições 2026: veja a data e o horário da votação

Além da disputa presidencial entre Flávio Bolsonaro e Lula, sete unidades da Federação escolherão governador

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 08h37 | Atualizado em 6 out 2026, 10h14
Eleitores encontrarão mudanças na urna
Urna eletrônica (TRE-SP/Divulgação)
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Segundo turno das eleições 2026: veja a data e o horário da votação Priorize VEJA no Google

O segundo turno das eleições de 2026 será realizado no domingo, 25 de outubro, três semanas depois da primeira votação. As seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, conforme o calendário definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação ocorrerá em todo o país para decidir a Presidência da República entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os dois candidatos mais votados no primeiro turno. Com 100% das urnas apuradas, Flávio ficou com 47,03% dos votos válidos e Lula, com 45,16%.

Além da eleição presidencial, eleitores de sete unidades da Federação voltarão às urnas para escolher governador: Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins. Nas demais unidades do país, o segundo turno terá apenas a disputa pela Presidência.

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Quando será o segundo turno das eleições de 2026?

A segunda votação está marcada para 25 de outubro de 2026, um domingo. O calendário eleitoral estabelece o segundo turno para as disputas de presidente e vice-presidente da República e de governador e vice-governador nos locais em que nenhum candidato conquistou a maioria dos votos válidos na primeira rodada.

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Para vencer no primeiro turno nas eleições majoritárias para esses cargos, é necessário obter mais da metade dos votos válidos, excluídos brancos e nulos. Quando isso não ocorre, os dois candidatos mais votados seguem para a rodada seguinte.

Qual será o horário de votação?

As urnas serão abertas às 8h e fechadas às 17h, sempre pelo horário oficial de Brasília. A regra vale para todo o país e sincroniza o período de votação nacionalmente. Em locais com fuso diferente do de Brasília, o horário local é ajustado para acompanhar essa referência.

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O encerramento está previsto para as 17h, mas quem estiver na fila até esse horário poderá votar. A partir das 17h, também pelo horário de Brasília, começa a emissão dos boletins de urna e pode ter início a divulgação dos resultados.

Quais serão as disputas estaduais no segundo turno?

No Acre, a definição do governo ficará entre Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos). Mailza terminou o primeiro turno com 49,76% dos votos válidos, contra 32,27% de Alan Rick.

No Amazonas, Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) avançaram para a segunda rodada. Ao fim da totalização exibida pela apuração, Omar ficou com 40,63%, enquanto Maria do Carmo obteve 24,49%.

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No Distrito Federal, a governadora Celina Leão (PP) chegou perto de liquidar a disputa no primeiro turno: recebeu 49,93% dos votos válidos. Leandro Grass (PT), segundo colocado, teve 34,47%.

No Espírito Santo, o segundo turno colocará frente a frente Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB). Pazolini terminou a primeira votação com 49,65%, enquanto Ferraço alcançou 34,06%.

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No Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL) ficou na primeira posição, com 49,27% dos votos válidos, e Eduardo Paes (PSD) terminou em segundo, com 42,76%. Os dois aparecem na totalização do TSE como os classificados para a segunda rodada.

No Rio Grande do Norte, a distância entre os dois primeiros colocados foi inferior a um ponto percentual. Allyson Bezerra (União Brasil) recebeu 36,94% dos votos válidos, e Cadu de Lula (PT) ficou com 36,16%.

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No Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil) terminou a apuração com 45,52% dos votos válidos, enquanto Vicentinho Júnior (PSDB) obteve 43,94%.

Nessas sete unidades da Federação, o eleitor votará para presidente e governador no dia 25. Nas demais, a votação do segundo turno será apenas para a Presidência da República.

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Eleições 2026
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