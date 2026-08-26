Secretária faz campanha para irmão enquanto Couto exige neutralidade no governo

O governador do Rio, Ricardo Couto, determinou em decreto nesta quarta-feira, 26, que os quadros do governo mantenham a neutralidade político-eleitoral. Antes de recorrer à caneta, já havia uma ordem expressa dentro do Palácio Guanabara voltada ao primeiro escalão. A secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, no entanto, tem participado ativamente da campanha do irmão, Aureo Ribeiro (Solidariedade), a deputado federal.

Nas redes, ela associa Ribeiro, liderança política da Baixada Fluminense que tenta reeleição, a ações da pasta. Em um post do Instagram, ela diz que Aureo “é o maior parceiro da cultura do estado”, apoiador do “passaporte cultural”, da “instalação de cinemas no interior” e da “reforma de equipamentos culturais”. A secretária, que ficou de fora das exonerações de Couto, também aparece, em um vídeo, em cima de um palanque durante ato de campanha com o irmão. “Cultura no Estado do Rio de Janeiro tem nome e tem número”, diz ela em um discurso para o público do evento político, citando Aureo e seu número nas urnas.

Por meio de nota da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros afirma que sua participação no evento de campanha “ocorreu exclusivamente fora do seu horário de expediente, em caráter estritamente pessoal e no pleno exercício de seus direitos políticos como cidadã, para apoiar a candidatura de seu irmão, o deputado federal Aureo Ribeiro”.

O texto acrescenta: “A atuação no evento do último sábado foi autorizada pelo governador e compreende o limite entre o exercício da função pública e a liberdade de manifestação individual em redes sociais privadas e eventos fora do horário de trabalho. A secretária reitera que nenhum recurso ou estrutura do Governo do Estado foi utilizado na ação e que a manifestação não configura qualquer ilegalidade”.