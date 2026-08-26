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Política

Secretária faz campanha para irmão enquanto Couto exige neutralidade no governo

Titular da pasta de Cultura no Rio, Danielle Barros participou de ato político com o irmão, candidato a deputado; ela diz que governador autorizou

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 14h14 | Atualizado em 26 ago 2026, 14h16
Mulher de óculos e blusa branca com broches políticos fala ao microfone, cercada por pessoas em evento. Um homem de camisa azul com o número 55 está ao lado esquerdo, olhando para ela. O ambiente é interno, com iluminação clara
Secretária de Cultura, Danielle Barros faz discurso em ato político com o irmão (ao seu lado), que tenta se reeleger a deputado (Instagram/Reprodução)
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O governador do Rio, Ricardo Couto, determinou em decreto nesta quarta-feira, 26, que os quadros do governo mantenham a neutralidade político-eleitoral. Antes de recorrer à caneta, já havia uma ordem expressa dentro do Palácio Guanabara voltada ao primeiro escalão. A secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, no entanto, tem participado ativamente da campanha do irmão, Aureo Ribeiro (Solidariedade), a deputado federal.

Nas redes, ela associa Ribeiro, liderança política da Baixada Fluminense que tenta reeleição, a ações da pasta. Em um post do Instagram, ela diz que Aureo “é o maior parceiro da cultura do estado”, apoiador do “passaporte cultural”, da “instalação de cinemas no interior” e da “reforma de equipamentos culturais”. A secretária, que ficou de fora das exonerações de Couto, também aparece, em um vídeo, em cima de um palanque durante ato de campanha com o irmão. “Cultura no Estado do Rio de Janeiro tem nome e tem número”, diz ela em um discurso para o público do evento político, citando Aureo e seu número nas urnas.

Por meio de nota da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros afirma que sua participação no evento de campanha “ocorreu exclusivamente fora do seu horário de expediente, em caráter estritamente pessoal e no pleno exercício de seus direitos políticos como cidadã, para apoiar a candidatura de seu irmão, o deputado federal Aureo Ribeiro”.

O texto acrescenta: “A atuação no evento do último sábado foi autorizada pelo governador e compreende o limite entre o exercício da função pública e a liberdade de manifestação individual em redes sociais privadas e eventos fora do horário de trabalho. A secretária reitera que nenhum recurso ou estrutura do Governo do Estado foi utilizado na ação e que a manifestação não configura qualquer ilegalidade”.

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