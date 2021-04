Secretaria de Saúde de São Paulo acusa parlamentares de invadirem hospital

A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo afirmou, em publicação nas redes sociais, que o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) e os deputados estaduais Arthur do Val (Patriotas), conhecido como Mamãe Falei, Ricardo Mellão (Novo) e alguns vereadores acessaram à força o Hospital Geral de Guarulhos na tarde desta sexta-feira, 16. Segundo a pasta, os parlamentares “colocaram em risco pacientes e profissionais”.

O momento da suposta invasão foi filmado pelas câmeras de segurança da unidade de saúde e divulgado pela própria pasta no Twitter. Os deputados tentaram entrar em uma área restrita do hospital para atendimento a casos graves de Covid-19, onde é permitida apenas a circulação de profissionais de saúde. Segundo o texto, o grupo promoveu aglomeração e risco à equipe e aos pacientes da ala.

“A postura destoa do que é esperado de autoridades públicas, que deveriam ser exemplo e zelar pela segurança de todos”, afirmou a secretaria na publicação. “Todos os serviços de saúde seguem protocolos sanitários e de prevenção contra o novo coronavírus, que devem ser respeitados por qualquer pessoa”. O governo diz ainda estar “à disposição das autoridades” e pediu “bom senso e diálogo”.

O Hospital Geral de Guarulhos foi palco de um episódio triste e lamentável nesta sexta-feira (16). (+) pic.twitter.com/HEk1Qq64RI — Secretaria da Saúde SP (@spsaude_) April 16, 2021

Em vídeo publicado nas redes sociais, Arthur Do Val afirma que o grupo pediu permissão para entrar, mas foi solicitado que aguardassem. Os congressistas, então, disseram que não podiam esperar e houve “um choque de uma fiscalização surpresa com vídeo; as pessoas resistem e isso é normal”, mas que “em nenhum momento usamos de grosseria e violência”. Segundo ele, os deputados foram acompanhados “100% do tempo” pelo diretor do hospital e sua equipe e que “não visitou UTI e área Covid”. Arthur do Val disse ainda que o grupo não visitou a UTI ou a ala dedicada aos pacientes com covid-19.

ESCLARECIMENTO parte 1 pic.twitter.com/p4FxuoMmMB Continua após a publicidade — Arthur do Val – Mamaefalei (@arthurmoledoval) April 17, 2021

Também no Twitter, Kim Kataguiri afirmou que é “bizarro que, no meio de uma pandemia, a pasta dedique seu tempo para espalhar mentiras na internet”, e compartilhou vídeo com as explicações de Arthur do Val. Segundo o deputado estadual, eles participaram de uma “fiscalização surpresa ao hospital”.

Hoje lamentavelmente fomos acusados pela Secretaria de Saúde de SP de ter invadido(!) um hospital público em Guarulhos. É bizarro que, no meio de uma pandemia, a pasta dedique seu tempo para espalhar mentiras na internet. O @arthurmoledoval já esclareceu tudo o que houve. https://t.co/Q3oQWUve9R — Kim Kataguiri 🇧🇷 (@KimKataguiri) April 17, 2021

O vereador Lucas Sanches (PP) divulgou um vídeo da ação por meio de seu perfil no Facebook. “Cheguei de surpresa para fiscalizar o hospital”, escreveu ele. Vestindo um colete com a frase “fiscal do povo”, o vereador conversa com pessoas presentes no local e funcionários do hospital.

O deputado Ricardo Mellão não fez nenhum comentário sobre o assunto em suas redes sociais nem foi encontrado pela reportagem.