Se não recuar sobre veto a Zema, dirigente do Novo de SC colocará cargo em risco

Correligionários estão irritadíssimos com a decisão do presidente do Novo de Santa Catarina, Kahlil Elias Assib Zattar, de desconvidar o pré-candidato do partido à presidência da República, Romeu Zema, a um evento da sigla em função de críticas do ex-governador de Minas Gerais a Flávio Bolsonaro, nome colocado pelo PL na corrida presidencial.

Caso o dirigente catarinense não recue, sua permanência à frente do diretório do local pode estar com os dias contados.

Essa é a avaliação de lideranças da sigla ouvidas pelo Radar, que classificam a situação como delicada.

“Foi uma facada nas costas de muita gente. Nenhum pré-candidato foi consultado. Foi visto como um ataque público contra a nossa principal liderança. Muita gente está desistindo do evento e alguns estão pedindo sua destituição. Não sei por quanto tempo ele consegue se sustentar no cargo. Dirigentes e filiados de vários estados estão reagindo em defesa de Zema”, afirmou um líder do Novo, em caráter reservado.

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O episódio pegou mal internamente e Kahlil se viu obrigado a convocar uma reunião de emergência para esta terça-feira.

A expectativa é que o dirigente tente se explicar e a aposta é que, se ele não voltar atrás, poderá ser obrigado a deixar a direção local do Novo.

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Não está no radar uma intervenção da Executiva Nacional da sigla, até porque já está em curso “um movimento no estado, de baixo para cima, para derrubá-lo se ele manter a posição polêmica”.