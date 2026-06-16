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Política

Se não recuar sobre veto a Zema, dirigente do Novo de SC colocará cargo em risco

Decisão de Kahlil Elias Assib Zattar de desconvidar Zema para evento em Santa Catarina repercutiu mal entre correligionários

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 11h30
Homem de cabelos grisalhos e óculos redondos, vestindo camisa marrom, fala ao microfone com logo Veja, gesticulando com a mão direita, em um fundo azul escuro
O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), pré-candidato ao Planalto em 2026, em entrevista ao VEJA Fórum Rumos do Brasil - 15/06/2026 (Germano Luders/VEJA)
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Correligionários estão irritadíssimos com a decisão do presidente do Novo de Santa Catarina, Kahlil Elias Assib Zattar, de desconvidar o pré-candidato do partido à presidência da República, Romeu Zema, a um evento da sigla em função de críticas do ex-governador de Minas Gerais a Flávio Bolsonaro, nome colocado pelo PL na corrida presidencial.

Caso o dirigente catarinense não recue, sua permanência à frente do diretório do local pode estar com os dias contados.

Essa é a avaliação de lideranças da sigla ouvidas pelo Radar, que classificam a situação como delicada.

“Foi uma facada nas costas de muita gente. Nenhum pré-candidato foi consultado. Foi visto como um ataque público contra a nossa principal liderança. Muita gente está desistindo do evento e alguns estão pedindo sua destituição. Não sei por quanto tempo ele consegue se sustentar no cargo. Dirigentes e filiados de vários estados estão reagindo em defesa de Zema”, afirmou um líder do Novo, em caráter reservado.

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O episódio pegou mal internamente e Kahlil se viu obrigado a convocar uma reunião de emergência para esta terça-feira.

A expectativa é que o dirigente tente se explicar e a aposta é que, se ele não voltar atrás, poderá ser obrigado a deixar a direção local do Novo.

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Não está no radar uma intervenção da Executiva Nacional da sigla, até porque já está em curso “um movimento no estado, de baixo para cima, para derrubá-lo se ele manter a posição polêmica”.

 

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