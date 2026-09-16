Se esse processo tiver que pegar todo mundo, que alegria limpar aquela Suprema Corte, diz Damares

Aliada de Flávio Bolsonaro, a senadora Damares Alves defendeu que o Senado dê andamento a uma proposta de reforma do Poder Judiciário em um momento em que o STF vive uma das maiores crises internas de sua história.

A parlamentar bolsonarista pontuou ainda que as investigações em torno de Alexandre de Moraes, do STF, pela suposta relação com Daniel Vorcaro, do Master, precisam ser destravadas.

Destacou que todos que tiverem comportamento suspeito devem ter suas condutas apuradas de forma célere.

“Se esse processo tiver que pegar todo mundo, que alegria limpar aquela Suprema Corte. Se tiver que investigar os 10, vamos fazer. Se tiver que afastar os 10 que o façamos”, afirmou Damares, que avalia que a “limpeza do STF” é uma oportunidade de salvar o país.