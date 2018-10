O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, definirá os nomes de seus ministros e dos presidentes de estatais em até 30 dias após a eleição, caso vença o segundo turno da corrida presidencial no próximo domingo, disse nesta terça-feira o presidente do PSL, Gustavo Bebianno.

Em entrevista a jornalistas no Rio de Janeiro, Bebianno também afirmou que Bolsonaro, que lidera as pesquisas de intenção de voto, não buscará eleger os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. O dirigente partidário também fez a avaliação de que não é saudável a concentração de poder no Executivo e no Legislativo.

O capitão reformado do Exército já confirmou os nomes de Paulo Guedes, seu guru econômico, para um superministério da Economia, do general Augusto Heleno para o Ministério da Defesa e do deputado federal reeleito Onyx Lorenzoni (DEM-RS) para a Casa Civil. Em entrevista concedida ao jornal O Globo, o presidente do PSL disse que quatro ou cinco generais devem compor a equipe ministerial de Bolsonaro.

“A escolha não é por ser ou não das Forças Armadas, mas pela competência e desenvoltura que o capitão imagina que a pessoa vá ter. Pelo desenho de hoje, são uns quatro ou cinco (generais)”, afirmou Gustavo Bebianno.

(com Reuters)