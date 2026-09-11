Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Política

Se dizendo “roubado”, Vorcaro mandou monitorar empresários na Venezuela

Inquérito da PF aponta que dono do Master pediu para comparsa "levantar tudo" sobre dois desafetos do banqueiro

Por Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 16h51 | Atualizado em 11 set 2026, 17h27
Homem branco de cabelo curto e barba rala, em duas fotos de perfil e de frente, com fundo de régua de altura e o brasão da Polícia Civil de Goiás
O banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master -  (./Reprodução)
Continua após publicidade
Se dizendo “roubado”, Vorcaro mandou monitorar empresários na Venezuela Priorizar nos meus resultados Google

Mensagens anexadas aos inquéritos que apuram o escândalo do Banco Master e os vínculos de Daniel Vorcaro, dono da instituição, com importantes autoridades da República mostram que o banqueiro mandou monitorar empresários que teriam causado prejuízos nos negócios mantidos por ele na Venezuela.

“Esses caras me roubaram”, disse Vorcaro em uma mensagem enviada para Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão no dia 18 de setembro de 2024. Mourão também é conhecido como Sicário e liderava um grupo que, sob orientação de Vorcaro, intimidava e ameaçava adversários do banqueiro.

Naquele dia, Vorcaro acionou Sicário pelo WhatsApp e enviou a reprodução de um documento com o nome de dois empresários — Gabriel Garrido Lacerda e André Flores Tavares. “O que é para fazer?”, perguntou Sicário em seguida. “Levantar tudo. Esses caras me roubaram na Venezuela”, ordenou Vorcaro imediatamente.

Siga

Um pouco mais tarde, o dono do Master voltou a encaminhar mensagens ao seu comparsa para dar mais detalhes sobre os  alvos do banqueiro. “Eram (da) faria lima. Não aguentam pressão. Mas foram para a Venezuela e me roubaram. Esse é para ir com força”, afirmou.

Continua após a publicidade

Na sequência, Sicário perguntou ao chefe se poderia se reunir no dia seguinte, na companhia da “Turma”, grupo que dava apoio ao banqueiro intimidando e ameaçando adversários sob sua orientação. No diálogo, Mourão afirma a Vorcaro que o grupo teria  ficha na Interpol.

Os investigadores já sabem que Vorcaro tinha negócios na Venezuela. O banqueiro investiu US$ 150 milhões em poços de exploração de petróleo no país.

Continua após a publicidade

No dia seguinte, em 19 de setembro de 2024, Sicário encaminhou para Vorcaro documentos com dados pessoais de Lacerda e Tavares. As mensagens foram obtidas por meio de outro integrante da organização investigada pela PF: Marilson Roseno da Silva, um ex-policial federal.

Sicário, como se sabe, foi encontrado morto na cela em que estava preso na Polícia Federal em Belo Horizonte. As investigações concluíram que ele se enforcou.

Publicidade
TAGS:
Banco Master
Bastidores de Brasília
Daniel Vorcaro
PF - Polícia Federal
Política
STF
Venezuela
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).