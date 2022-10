SC: Bolsonarista dispara na frente de petista em disputa pelo governo

Atualizado em 20 out 2022, 12h18 - Publicado em 20 out 2022, 12h16

Por Diogo Magri Atualizado em 20 out 2022, 12h18 - Publicado em 20 out 2022, 12h16

A primeira pesquisa do Real Time Big Data sobre a disputa ao governo de Santa Catarina no segundo turno mostra um amplo favoritismo para o senador Jorginho Mello (PL). Apoiado por Jair Bolsonaro (que teve 62,2% de votos no estado no primeiro turno), Mello chega a 56% dos votos totais, contra 25% do ex-deputado federal Décio Lima (PT), apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre os eleitores, 12% disseram que pretendem votar em branco ou anular o voto e 7% declararam que não sabem ou não responderam.

Quando são considerados os votos válidos (excluídos brancos e nulos), Mello chega a 69%, enquanto o petista fica com 31%.

Antes do primeiro turno, o instituto só realizou um levantamento em maio, mais de quatro meses antes das eleições, quando os candidatos não estavam sequer confirmados.

As urnas levaram Jorginho ao segundo round com 38,6%, enquanto Décio (o primeiro petista a chegar ao segundo turno no estado) ficou com 17,4%. Abaixo deles, o governador Moisés (Republicanos) fez 17%, Gean Loureiro (União Brasil) ficou com 13,6% e Espiridião Amin (PP) pontuou 9,75%.

O instituto ouviu 1.000 eleitores entre os dias 18 e 19 de outubro e cadastrou a pesquisa no TSE com o número SC-03207/2022.