Saúde: as propostas dos candidatos a prefeito do Rio de Janeiro

Os cinco candidatos a prefeito do Rio de Janeiro sabatinados no projeto VEJA E VOTE – Luiz Lima (PSL), Eduardo Paes (DEM), Bandeira de Mello (Rede), Benedita da Silva (PT) e Martha Rocha (PDT) – foram questionados sobre o que o governo municipal deve fazer na gestão da saúde do Rio de Janeiro. As propostas mais comuns foram a reabertura das Clínicas da Família para atendimento de atenção primária, revisão de contratos com organizações sociais de saúde, reabertura de leitos desativados e mais entrosamento na gestão com o governo estadual.