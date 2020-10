Saúde: as propostas dos candidatos a prefeito de São Paulo

Os cinco candidatos a prefeito de São Paulo sabatinados no projeto VEJA E VOTE – Bruno Covas (PSDB), Celso Russomanno (Republicanos), Guilherme Boulos (PSOL), Márcio França (PSB) e Arthur do Val (Patriota) – foram questionados sobre o que fazer para reduzir a fila de 1,3 milhão de pessoas que aguardam algum atendimento na rede municipal de saúde (exame, consulta ou cirurgia). Entre as propostas estão a reabertura de hospitais fechados, a admissão de médicos, organização de plantões e mutirões, a modernização do atendimento com o uso de prontuário eletrônico e telemedicina e até voucher para o paciente ser atendido na rede privada.