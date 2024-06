Sâmia Bomfim fala em live de VEJA sobre PL que equipara aborto a homicídio

A deputada federal Sâmia Bomfim é a entrevistada desta sexta-feira, 14, na live do programa Os Três Poderes, que começa às 12h. A parlamentar do PSOL-SP vai falar sobre o projeto no Congresso que equipara o aborto a partir das 22 semanas ao homicídio. A deputada é uma crítica da proposta, capitaneada pela ala conservadora do Legislativo. O projeto de lei teve o regime de urgência aprovado na Câmara nesta semana, o que permite sua votação no plenário sem passar por comissões.

O programa, que traz análises dos principais fatos da semana, tem apresentação do editor Ricardo Ferraz e comentários dos colunistas Marcela Rahal, Matheus Leitão e Ricardo Rangel. Os Três Poderes também vai debater nesta sexta as trapalhadas do governo Lula na área econômica, assunto que estampa a capa de VEJA desta semana.

Confusões como a da natimorta MP que limitaria créditos tributários das empresas fizeram o Executivo entrar em confronto com o Congresso e aumentaram a incerteza na economia. A bola fora foi um erro crasso à luz da Constituição e das melhores práticas de legislação tributária, tanto é que foi devolvida pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. O episódio trouxe ainda dúvidas sobre o poder e o destino do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que enfrenta inédita fragilidade política.