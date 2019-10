Salles insinua que Greenpeace é responsável por óleo no Nordeste

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, insinuou nesta quinta-feira, 24, que o Greenpeace pode ser um dos responsáveis pelo vazamento de óleo no Nordeste brasileiro. “Tem umas coincidências na vida né”, ironizou o ministro, publicando uma imagem de um navio da ONG em alto-mar. Segundo ele, a embarcação estava navegando “em frente ao litoral brasileiro bem na época do derramamento de óleo venezuelano”.

A embarcação chegou na região dos Corais da Amazônia no começo de setembro deste ano com o objetivo de “expor as ameaças que as petrolíferas fazem ao local”. Em nota, eles afirmam que queriam impedir a exploração de petróleo na área. A imagem publicada por Salles é de fato de um navio do Greenpeace apelidado Esperanza, mas foi tirada em 2017 durante uma missão no litoral da Espanha — não no litoral brasileiro.

Tem umas coincidências na vida né… Parece que o navio do #greenpixe estava justamente navegando em águas internacionais, em frente ao litoral brasileiro bem na época do derramamento de óleo venezuelano… pic.twitter.com/ebCoOPhkXJ — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) October 24, 2019

Salles vem trocando farpas com o Greenpeace pelas redes sociais há quase uma semana. O ministro usou um vídeo editado, com um trecho original suprimido, para sugerir que a ONG não tem participado dos mutirões de limpeza. “O ministro mente e espalha falácias sobre a atuação de ONGs, como vimos nas queimadas na Amazônia, como forma de desviar a atenção da sua própria inação e incompetência”, respondeu o grupo.

Olá, ministro. Que bom que você viu um dos nossos conteúdos. Pena que você não colocou a parte em que dissemos que apesar dos riscos, temos voluntários ajudando na limpeza de óleo nas praias desde setembro, época em que o senhor ainda estava na Europa. Vamos colocar aqui: pic.twitter.com/GEszqQvztk — Greenpeace Brasil (@GreenpeaceBR) October 21, 2019

Pelas redes sociais, a ONG tenta manter um diálogo com o ministro, que a ignora. Segundo o Greenpeace, Salles bloqueou os ativistas no Twitter. O próprio ministro reiterou a ideia de estar fechado para diálogos com o grupo, compartilhando uma entrevista na qual ele afirma que não recebe “terrorista”, referindo-se explicitamente à organização.

Na quarta-feira 23, manifestantes do Greenpeace foram detidos pela Polícia Militar por protestarem em frente ao Palácio do Planalto contra a política ambiental do governo. Eles ficaram três horas na delegacia e foram liberados. Os ativistas levaram para o local um líquido que simulava o óleo que invade as praias, com o objetivo de retratar o derramamento do petróleo e cobrar ações efetivas do governo.

Salles compartilhou um vídeo do manifestação em frente ao Planalto, nomeando os ativistas do Greenpeace de “ecoterroristas”. “Não bastasse não ajudar na limpeza do petróleo venezuelano nas praias do Nordeste, os ecoterroristas ainda depredam patrimônio público”, afirmou o ministro pelas redes sociais. Depois disso, ele compartilhou outra entrevista na qual afirma novamente que não recebe “terrorista”.

Nao bastasse não ajudar na limpeza do petróleo venezuelano nas praias do Nordeste, os ecoterroristas ainda depredam patrimônio público. pic.twitter.com/0vnMe3bceU — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) October 23, 2019

“Embora o ministro não vá ver nossa resposta, vamos responder sua pergunta sobre depredação de patrimônio público: O óleo que estamos usando na atividade é feito de maisena, água, óleo de amêndoas e corante líquido preto. Ao contrário do que está contaminando as praias do Nordeste, não é tóxico nem permanente e pode ser limpo com água e sabão”, respondeu a ONG pelas redes sociais.

Horas após o protesto, o Greenpeace publicou uma imagem do local da manifestação limpo. “Menos de cinco horas depois, o Planalto já está limpo. Viu como é fácil, Ricardo Salles? Seria lindo se o governo agisse com a mesma rapidez para retirar o óleo das praias do Nordeste”. A ONG afirmou que “ecoterrorismo” — apelido dado pelo ministro aos ativistas — “é deixar sujar a praia e não o chão”.