Salles destaca apoio de filhos de Bolsonaro após atrito com Mourão

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, compartilhou no Twitter mensagens de apoio postadas por dois dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, Carlos e Eduardo. O movimento acontece depois do atrito que Salles teve com o vice-presidente Hamilton Mourão na sexta-feira 28, quando os dois deram declarações conflitantes sobre os recursos do ministério.

Primeiro, a pasta de Salles anunciou que o governo havia bloqueado 60 milhões de reais em recursos do ministério e que, por causa disso, as operações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia e às queimadas no Pantanal seriam paralisadas. Em seguida, Mourão afirmou que o ministro havia se “precipitado” e que a verba não seria cortada. Ainda na sexta, o ministério divulgou uma nova nota informando que o recurso tinha sido “desbloqueado”.

Segundo informou a coluna Radar, os responsáveis pelos números do governo tomaram a decisão pelo corte achando que o ministro “não iria reclamar”. Depois do desgaste, voltaram atrás.

Nas mensagens compartilhadas por Salles, Eduardo Bolsonaro elogia “bom trabalho” do titular do Meio Ambiente e Carlos afirma que “todos os ministros que têm posicionamento firme foram ou são alvos” do que ele chama de “vazamento” da reunião ministerial de abril. Salles também retuitou elogios que recebeu da deputada bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF) e agradeceu apoiadores pela hashtag #SomosTodosRicardoSalles.

Obrigado Edu, agenda ambiental urbana precisa avançando rapidamente ! https://t.co/JGLB5agDXl — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) August 30, 2020

Brasil acima de tudo, Deus acima de todos ! https://t.co/gMfF62jwIV Continua após a publicidade — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) August 29, 2020

Muito obrigado amiga Bia! Juntos pelo Presidente, sempre ! https://t.co/s1tppSF98D — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) August 29, 2020 Continua após a publicidade

Obrigado pelo apoio de vocês #SomosTodosRicardoSalles e juntos com nosso Pres. @jairbolsonaro para continuar trabalhando pelo Brasil, pelos brasileiros e pelo meio ambiente ! — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) August 30, 2020