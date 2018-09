Em um cenário eleitoral altamente pulverizado, os candidatos mais competitivos entre os treze presidenciáveis buscaram formar alianças que incluíssem um vice com perfil complementar ao do cabeça de chapa na tentativa de ampliar o leque do eleitorado.

Foi assim com Geraldo Alckmin (PSDB) e Ciro Gomes (PDT), que escolheram uma mulher para compor a chapa: as senadoras Ana Amélia Lemos (PP-RS) e Kátia Abreu (PDT-TO). No caso do tucano, a escolha da senadora se justifica pela tentativa de recuperar votos conservadores e o eleitorado da Região Sul.

Já no caso do pedetista, os dois candidatos estão mais distantes no espectro ideológico. Enquanto Ciro se aproxima da esquerda, a ruralista Kátia Abreu mantém maior ligação com o agronegócio. Já Marina Silva (Rede) escolheu como vice o médico Eduardo Jorge (PV), que defende bandeiras que vão na contramão de sua crença evangélica, como a descriminalização do aborto e do uso de entorpecentes.

A situação de Fernando Haddad, vice de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é sui generis. Com a rejeição da candidatura do ex-presidente pelo Tribunal Superior Eleitoral, o ex-prefeito paulistano deve substituir o líder petista na chapa — e ex-deputada Manuela D’Ávila (PCdoB) ficaria, então, com a vaga de vice.

Pelo menos no grupo de candidatos mais competitivos, apenas Jair Bolsonaro (PSL) é uma exceção na lógica de escolher um vice que pudesse complementá-lo no discurso e na base eleitoral. O capitão da reserva escolheu para compor sua chapa um militar como ele, o general Hamilton Mourão.

Veja abaixo quem são os candidatos à Presidência:

ANA AMÉLIA (PP) – vice de Geraldo Alckmin (PSDB)

Aos 73 anos, Ana Amélia nasceu em Lagoa Vermelha (RS). É senadora da República desde 2010. Formada em comunicação social, foi colunista e comentarista do Grupo RBS, em Brasília.

EDUARDO JORGE (PV) – vice de Marina Silva (Rede)

Aos 68, Eduardo Jorge é natural de Salvador (BA). Formado em medicina pela Universidade Federal da Paraíba, foi deputado federal pelo PT, secretário municipal da Saúde de São Paulo e secretário do Verde e do Meio Ambiente na mesma cidade, no governo do tucano José Serra. Disputou as eleições de 2014 como candidato a presidente.

FERNANDO HADDAD (PT) – vice de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Fernando Haddad, de 55 anos, é paulistano. Formado em direito pela Universidade de São Paulo, foi professor de ciência política da mesma instituição. Foi ministro da Educação do governo Lula e prefeito de São Paulo (2013-16).

GENERAL HAMILTON MOURÃO (PRTB) – vice de Jair Bolsonaro (PSL)

Hamilton Mourão tem 65 anos e é natural de Porto Alegre (RS). Entrou para o Exército em 1972, na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende (RJ). Integrou missão de paz em Angola e foi adido militar na Venezuela. Também comandou a 6ª Divisão de Exército e o Comando Militar do Sul.

GERMANO RIGOTTO (MDB) – vice de Henrique Meirelles (MDB)

Germano Rigotto nasceu em Caxias do Sul (RS) e tem 68 anos. É cirurgião-dentista e advogado. Foi vereador em sua cidade natal, deputado estadual e federal. Em 2002, foi eleito governador do Rio Grande do Sul.

HELVIO COSTA (DC) – vice de José Maria Eymael (DC)

Nascido em Niterói (RJ), Helvio Costa tem 45 anos. É pastor da Assembleia de Deus e professor de teologia.

HERTZ DIAS (PSTU) – vice de Vera Lucia (PSTU)

Hertz da Conceição Dias tem 47 anos e é natural de São José de Ribamar (MA). É militante do movimento negro e professor da rede pública no Maranhão.

KÁTIA ABREU (PDT) – vice de Ciro Gomes (PDT)

Nascida em Goiânia (GO), Kátia Abreu tem 56 anos. Empresária e pecuarista, é formada em psicologia. Foi deputada federal, ministra da Agricultura no governo Dilma Rousseff (PT) e senadora da República.

LÉO ALVES (PPL) – vice de João Goulart Filho (PPL)

Aos 63 anos, Léo da Silva Alves nasceu em Rosário do Sul (RS). Trabalho no rádio e na televisão. Advogado, foi procurador federal e é professor de direito em Brasília.

PAULO RABELLO DE CASTRO (PSC) – vice de Alvaro Dias (Podemos)

Nascido no Rio, Paulo Rabello de Castro tem 69 anos. Formado em economia e em direito, fez mestrado e doutorado na Universidade de Chicago, nos EUA. Presidiu o IBGE e o BNDES durante o governo do presidente Michel Temer.

PROFESSORA SUELENE BALDUINO (Patriota) – vice de Cabo Daciolo (Patriota)

Suelene Balduino nasceu em Anápolis (GO) e tem 56 anos. Pedagoga, trabalha como professora na rede pública de ensino do Distrito Federal.

PROFESSOR CRISTIAN (Novo) – vice de João Amoêdo (Novo)

Natural de São Paulo, Christian Lohbauer tem 51 anos. Professor, é mestre e doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo. Trabalhou na Bayer no Brasil e na CitrusBR e foi secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo.

SONIA GUAJAJARA (PSOL) – vice de Guilherme Boulos (PSOL)

Nascida em Amarante do Maranhão (MA), Sonia Bone de Sousa Silva Santos tem 44 anos. Líder indígena, formou-se em letras e enfermagem e é especialista em educação especial.