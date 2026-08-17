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Política

Saiba qual público mais se interessa pelos debates eleitorais

Pesquisa mapeou intenção e forma preferencial de acompanhar diálogo entre candidatos

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 15h30 | Atualizado em 17 ago 2026, 16h12
Os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no debate da TV Globo
Os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no debate da TV Globo (Sérgio Zalis/TV Globo/Divulgação)
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A grande maioria do eleitorado brasileiro (86%) pretende acompanhar os debates entre os candidatos à Presidência nas eleições deste ano, segundo uma pesquisa da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados que ouviu 2. 003 pessoas.

Metade dos entrevistados pretende assistir aos encontros exclusivamente ao vivo (pela TV, rádio ou internet), enquanto 28% planejam acompanhar de forma híbrida (ao vivo e por “cortes” nas redes sociais) e 8% acompanharão apenas pelos vídeos curtos após as transmissões.

Apenas 13% afirmam que não pretendem assistir e 1% não soube responder.

O nível de interesse atinge seu ápice entre os eleitores de Ensino Superior, entre os quais 91% pretendem acompanhar os debates.

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Já os jovens de 16 a 24 anos registram a menor taxa de desinteresse do país (apenas 8% “não”), destacando-se pela forte adesão às plataformas digitais: 40% acompanharão ao vivo e por cortes nas redes e 10% verão apenas os cortes.

Entre a população com mais de 60 anos, 58% acompanharão unicamente ao vivo e 16% não pretendem assistir.

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Os eleitores desocupados lideram o consumo combinado, com 44% afirmando que acompanharão tanto as transmissões ao vivo quanto os cortes curtos nas redes sociais.

“O debate presidencial permanece como o evento central de atenção política do país, mas a forma de consumi-lo reflete uma transição geracional e socioeconômica importante”, analisa Marcelo Tokarski, CEO da Nexus. “Enquanto o eleitorado mais sênior e de menor renda mantém a tradição da audiência contínua e ao vivo, a juventude e as classes mais escolarizadas utilizam a dinâmica dos cortes de redes sociais para complementar ou até substituir a transmissão tradicional, exigindo das campanhas uma estratégia em tempo real para os dois ecossistemas”, conclui.

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A Nexus entrevistou, por telefone, 2. 003 pessoas entre os dias 14 e 16 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

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