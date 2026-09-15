Saiba os parlamentares que foram barrados de entrar no STF nesta terça-feira
Deputada Adriana Ventura, do Novo, tentou contatar o responsável pela relação da Corte com parlamentares, mas não conseguiu a liberação
Alguns parlamentares da oposição até se inscreveram para participar da sessão do STF que analisa a eventual abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, mas foram impedidos de entrar no prédio da Corte.
A deputada Adriana Ventura, do Novo, tentou contatar o responsável pela relação da Corte com parlamentares, mas não conseguiu a liberação.
O senador Jaime Bagatolli, do PL, foi outro que também teve seu acesso bloqueado na manhã desta terça-feira.
Ambos estão reunidos com outros senadores que chegaram a se inscrever, mas tiveram o direito de acompanhar a sessão presencialmente negado com antecedência.
Ventura e Bagatolli estão reunidos na Comissão de Direitos Humanos do Senado com os senadores Alessandro Vieira, Esperidião Amin, Tereza Cristina, Damares Alves, Jorge Seif, Carlos Viana e Hamilton Mourão.