Saiba os parlamentares que foram barrados de entrar no STF nesta terça-feira

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Parlamentares da oposição foram impedidos de entrar no STF para acompanhar a sessão que analisa a eventual abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. Deputados e senadores, como Adriana Ventura (Novo) e Jaime Bagatolli (PL), tiveram o acesso negado e estão reunidos para discutir a situação. Entenda os desdobramentos.

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Alguns parlamentares da oposição até se inscreveram para participar da sessão do STF que analisa a eventual abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, mas foram impedidos de entrar no prédio da Corte.

A deputada Adriana Ventura, do Novo, tentou contatar o responsável pela relação da Corte com parlamentares, mas não conseguiu a liberação.

O senador Jaime Bagatolli, do PL, foi outro que também teve seu acesso bloqueado na manhã desta terça-feira.

Ambos estão reunidos com outros senadores que chegaram a se inscrever, mas tiveram o direito de acompanhar a sessão presencialmente negado com antecedência.

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Ventura e Bagatolli estão reunidos na Comissão de Direitos Humanos do Senado com os senadores Alessandro Vieira, Esperidião Amin, Tereza Cristina, Damares Alves, Jorge Seif, Carlos Viana e Hamilton Mourão.