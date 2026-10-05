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Política

Saiba os candidatos a presidente com maior e menor ‘custo por voto’ recebido

Zema gastou R$ 15,86 por cada voto, enquanto Cury teve despesa de R$ 0,16

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 13h30
Seis homens, políticos brasileiros, em close-up, falando em microfones. Da esquerda para a direita: Lula de chapéu de palha e camisa vermelha, Bolsonaro de camisa branca e blazer azul, um homem de óculos e camisa azul, um homem de cabelo grisalho e camisa branca, um homem de óculos e gravata listrada, e um homem de barba rala e camisa preta com um broche amarelo
Da esquerda para a direita: Lula, Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos (Reprodução/.)
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Entre os principais candidatos a presidente, Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) tiveram um maior gasto por voto recebido, enquanto Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão) conseguiram aproveitar melhor suas despesas.

O cálculo foi feito a partir do resultado do primeiro turno das eleições e da prestação de contas das campanhas. A relação de gastos, contudo, é parcial e ainda será atualizada.

Entre os candidatos, quem teve maior “eficiência” foi Rui Costa Pimenta (PCO). Ele foi o menos votado entre todos os 12 postulantes, com apenas 15. 024 votos (0,01% do total). Por outro lado, também declarou o menor gasto até agora: apenas 250 reais. Com isso, cada um dos seus votos “custou” apenas 2 centavos.

Logo em seguida aparece Augusto Cury, que declarou despesas de 545. 490 reais e conseguiu 3,4 milhões de votos (2,89%), ficando em terceiro lugar na disputa. Com isso, o seu custo por voto ficou em 16 centavos.

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Renan Santos, o quarto colocado na eleição, aparece logo depois, com um custo de 48 centavos. Renan gastou 1,2 milhão para conseguir 2,6 milhões de votos.

Na outra ponta, a pior relação foi a de Wilson Grassi (Democrata), que declarou despesas de 1 milhão de reais e recebeu apenas 16 mil votos. Com isso, gastou 63 reais por voto.

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Entre os candidatos mais competitivos, o pior desempenho foi o de Zema, com 15,86 reais por voto (gasto de 5 milhões e votação de 326 mil). Caiado vem depois, com 2,6 milhões de votos e despesas de 22 milhões (relação de 8,45 reais por voto).

Já os dois que disputarão o segundo turno tiveram um desempenho parecido: Flávio Bolsonaro (PL) conseguiu um custo de 1,20 real por voto e Lula (PT), de 1,22.

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Confira a lista completa abaixo:

  • Rui Costa Pimenta (PCO): R$ 0,02 (votos: 15. 024 / despesas: R$ 250,49)
  • Escritor Augusto Cury (Avante): R$ 0,16 (votos: 3. 448. 569 / despesas: R$ 545. 490,91)
  • Renan Santos (Missão): R$ 0,48 (votos: 2. 675. 887 / despesas: R$ 1. 286. 828,37)
  • Edmilson Costa (PCB): R$ 1,04 (votos: 22. 693 / despesas: R$ 23. 624,22)
  • Flávio Bolsonaro (PL): R$ 1,20 (votos: 56. 104. 503 / despesas: R$ 67. 388. 405,50)
  • Lula (PT): R$ 1,22 (votos: 53. 879. 538 / despesas: R$ 65. 643. 682,77)
  • Samara (UP): R$ 5,30 (votos: 122. 911 / despesas: R$ 651. 453,76)
  • Ronaldo Caiado (PSD): R$ 8,45 (votos: 2. 605. 148 / despesas: R$ 22. 007. 405,50)
  • Zema (Novo): R$ 15,86 (votos: 326. 488 / despesas: R$ 5. 177. 626,55)
  • Hertz Dias (PSTU): R$ 24,37 (votos: 43. 103 / despesas: R$ 1. 050. 232,71)
  • Clariana Barão (DC): R$ 24,94 (votos: 40. 043 / despesas: R$ 998. 569,68)
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): R$ 63,70 (votos: 16. 881 / despesas: R$ 1. 075. 399,66)
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