O que defendem os dois ministros do TSE que votaram a favor do segundo turno do Rio

Os ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram os únicos que votaram nesta quinta-feira, 8, contra a anulação dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos) e a favor da realização do segundo turno para governador do Rio de Janeiro. Eles ficaram vencidos. A maioria chancelou a retotalização dos votos, o que consagrará Douglas Ruas (PL) como o novo governador.

Garotinho concorreu sub judice na expectativa de conseguir uma decisão favorável após o primeiro turno. A incerteza em torno da viabilidade da candidatura, somada ao cenário eleitoral polarizado, fez com que o desempenho derretesse. Ele terminou em terceiro lugar, com 274 411 votos, o equivalente 3,17% dos votos. O cenário no Rio ficou ainda mais tumultuado quando, após a abertura das urnas, ele resolveu desistir do recurso no TSE, o que abriu caminho para anular definitivamente os próprios votos.

Os ministros rejeitaram a desistência e julgaram o processo à revelia do ex-governador. O resultado prático, no entanto, foi o mesmo: a desconsideração dos votos. O TSE confirmou a decisão da Justiça Eleitoral fluminense que barrou a candidatura de Garotinho por considerar que ele está inelegível em decorrência de uma condenação por improbidade administrativa de 2005, que só chegou a um desfecho na Justiça em 2025. Na visão dos desembargadores do TRE e agora dos ministros do TSE, a inelegibilidade por oito anos, um dos efeitos da sentença, começou a valer a partir do trânsito em julgado do processo, no ano passado, e se estende até 2033.

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A corrente divergente se fiou no argumento de que a Justiça Eleitoral não poderia invalidar os votos após a abertura das urnas, já que isso impacta diretamente no resultado eleitoral. Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior também defenderam que os votos destinados a Garotinho não poderiam ser equiparados a votos deliberadamente ou acidentalmente nulos. Na visão de ambos, os eleitores do ex-governador deveriam ter a oportunidade de se manifestar novamente, no novo cenário de disputa entre Douglas Ruas e Eduardo Paes (PSD). “Em casos limítrofes como este, deve-se sempre privilegiar a maior oportunidade de manifestação do eleitor”, argumentou Sebastião Reis Júnior.

Os votos vencidos abrem um caminho para Eduardo Paes recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar reverter a decisão do TSE, o que o ex-prefeito já anunciou que fará.