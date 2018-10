No próximo domingo, 28, os eleitores irão às urnas para escolher o próximo presidente do Brasil, que governará o país pelos próximos quatro anos. Em 13 estados mais o Distrito Federal, o eleitorado também escolherá seu governador. VEJA apresenta abaixo a ordem de votação e em quais estados haverá disputa para o governo.

A disputa para o governo do estado ocorre no Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Nestes estados, o eleitor votará, nesta ordem, para governador e para presidente.

Nos demais estados, só haverá escolha para a presidência da República, disputada por Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL).