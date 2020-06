‘Sai daqui’, diz Bolsonaro a apoiadora que o cobrou por mortes na pandemia

O presidente Jair Bolsonaro se incomodou com uma crítica feita por uma apoiadora na saída do Palácio da Alvorada, na manhã desta quarta-feira, 10. Ao lado de outros simpatizantes, uma mulher, que se apresenta como Cris Bernart em suas redes sociais, cobrou o presidente pelas mais de 38 mil mortes por coronavírus no Brasil e disse que o chefe do Executivo “traiu a nossa população”.

“Nós temos hoje aqui 38 mil mortos por causa do Covid. E realmente, não são 38 mil estatísticas, são 38 mil famílias que estão morrendo nesse momento. O senhor, como chefe da nação, eu votei no senhor, fiz campanha para o senhor, acho até que o senhor me conhece. E eu sinto que o senhor traiu a nossa população”, afirmou.

Diante das críticas, o presidente se afastou dos apoiadores. Os simpatizantes vaiaram a mulher e disseram que ela estava falando “uma bobagem”. “A população está morrendo, senhor presidente”, acrescentou a apoiadora, que diz que o presidente já viu alguns de seus vídeos em seu canal no YouTube. A página foi criada em outubro de 2016 e tem cerca de 27 mil seguidores.

Bolsonaro tem vergonha de quem ele é. Tem vergonha do que está fazendo com o Brasil. E hoje, a consciência pesou. Deu as costas para os apoiadores e foi embora. Deveria fazer isso com à presidência, ir embora. O Brasil não merece essa tragédia. #ForaBolsonaro pic.twitter.com/CD1bcoRWUx Continua após a publicidade — Humberto Costa (@senadorhumberto) June 10, 2020

Cris, no entanto, continuou se dirigindo a Bolsonaro. Irritado com a cobrança, o presidente mandou a apoiadora cobrar de governadores a culpa pelas mortes no Brasil. “Se você quiser falar, sai daqui, já foi ouvida. Cobre do seu governador. Sai daqui”.

Em outro momento, Bolsonaro se referiu à apoiadora como “figura falando abobrinha”. “Vem com essa demagogia de usar uma coisa séria, os mortos. Nós respeitamos e temos compaixão do pessoal que perdeu os familiares, não interessa em qual circunstância”, acrescentou.​ Quando Cris não estava mais entre os apoiadores, Bolsonaro afirmou que, por causa da fala da apoiadora, “vai ser matéria na imprensa o dia todo”.