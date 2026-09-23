Rueda tem candidatura liberada pelo TRE após manifestação contrária do MP Eleitoral

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) liberou, na terça-feira, 22, a candidatura a deputado federal de Antonio Rueda, presidente nacional do União Brasil. A decisão, por unanimidade, foi tomada após o Ministério Público Eleitoral se manifestar pelo indeferimento do registro de Rueda, alegando suposto vínculo com chefes de milícias da Baixada Fluminense. Ele faz campanha em dobradinha com o ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella (União Brasil), cuja candidatura recebeu parecer semelhante do procurador regional eleitoral Flávio Paixão.

O caso de Rueda voltou a ser julgado após diligências determinadas pela Corte Eleitoral, que motivaram uma nova posição do MPE. No entanto, o relator, desembargador Paulo Cesar Salomão Filho, em seu voto, afirmou que não foram encontrados elementos sobre o emprego de mobilização e coerção de duas lideranças locais a favor da campanha de Rueda.

Os personagens citados são Luiz Eduardo Santos de Araújo e Fábio Augusto de Oliveira Brasil (o Fabinho Varandão): eles tiveram os registros a vereador em 2024 barrados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) “por comprovada liderança e atuação como braços políticos de milícias armadas violentas”, de acordo com o MPE. Para Salomão Filho, não há provas de que o candidato tenha pedido, combinado, financiado e respondio a publicações dos dois nas redes sociais declarando apoio. Os dois passaram pelo primeiro escalação da prefeitura de Belford Roxo, mas o relator ressalta que Rueda nunca possuiu cargo ou função pública no município.

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Em nota, Rueda afirma que diligências mostraram que “não existe inquérito, ação penal, condenação ou qualquer procedimento que me vincule a milícia ou a organização criminosa armada”. E diz: “Não sou, sob nenhum aspecto, inelegível”. O líder do União Brasil destaca ainda que o objeto do julgamento não foi comprovado, e que “se tentou converter vizinhança geográfica, convivência política e ato de terceiro lícito em ilícito eleitoral”.