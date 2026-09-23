Rueda tem candidatura liberada pelo TRE após manifestação contrária do MP Eleitoral
Por unanimidade, Justiça Eleitoral do Rio votou pelo deferimento do registro de candidatura a deputado federal
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) liberou, na terça-feira, 22, a candidatura a deputado federal de Antonio Rueda, presidente nacional do União Brasil. A decisão, por unanimidade, foi tomada após o Ministério Público Eleitoral se manifestar pelo indeferimento do registro de Rueda, alegando suposto vínculo com chefes de milícias da Baixada Fluminense. Ele faz campanha em dobradinha com o ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella (União Brasil), cuja candidatura recebeu parecer semelhante do procurador regional eleitoral Flávio Paixão.
O caso de Rueda voltou a ser julgado após diligências determinadas pela Corte Eleitoral, que motivaram uma nova posição do MPE. No entanto, o relator, desembargador Paulo Cesar Salomão Filho, em seu voto, afirmou que não foram encontrados elementos sobre o emprego de mobilização e coerção de duas lideranças locais a favor da campanha de Rueda.
Os personagens citados são Luiz Eduardo Santos de Araújo e Fábio Augusto de Oliveira Brasil (o Fabinho Varandão): eles tiveram os registros a vereador em 2024 barrados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) “por comprovada liderança e atuação como braços políticos de milícias armadas violentas”, de acordo com o MPE. Para Salomão Filho, não há provas de que o candidato tenha pedido, combinado, financiado e respondio a publicações dos dois nas redes sociais declarando apoio. Os dois passaram pelo primeiro escalação da prefeitura de Belford Roxo, mas o relator ressalta que Rueda nunca possuiu cargo ou função pública no município.
Em nota, Rueda afirma que diligências mostraram que “não existe inquérito, ação penal, condenação ou qualquer procedimento que me vincule a milícia ou a organização criminosa armada”. E diz: “Não sou, sob nenhum aspecto, inelegível”. O líder do União Brasil destaca ainda que o objeto do julgamento não foi comprovado, e que “se tentou converter vizinhança geográfica, convivência política e ato de terceiro lícito em ilícito eleitoral”.