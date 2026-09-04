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Política

Ruas tem reforço de Michelle na busca por eleitoras do campo conservador

Os dois gravaram programa de TV; estratégia é crescer entre os bolsonaristas

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 12h13 | Atualizado em 4 set 2026, 12h28
Três pessoas sorridentes, duas mulheres e um homem, de mãos dadas em frente a um fundo verde de chroma key. A mulher à esquerda tem cabelos loiros longos e veste camisa azul e jeans. A mulher central tem cabelos curtos escuros e veste camisa branca e calça escura. O homem à direita veste camisa azul clara e jeans.
Fernanda Louback, Michelle Bolsonaro e Douglas Ruas: reforço da ex-primeira-dama na campanha de TV do Rio (./Divulgação)
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Ruas tem reforço de Michelle na busca por eleitoras do campo conservador Priorizar nos meus resultados Google

O candidato do PL ao governo do Rio, Douglas Ruas, segue firme na estratégia de atrair o eleitorado bolsonarista do Rio e, assim, diminuir a distância nas pesquisas para Eduardo Paes (PSD). Após sofrer duros ataques do adversário em seu programa de TV, Ruas foi a Brasília gravar com Michelle Bolsonaro, candidata ao Senado pelo Distrito Federal e que tem forte apelo junto às mulheres do campo mais conservador.

Ruas disputa com Paes o eleitorado de direita. O reforço de Michelle também é uma forma de o presidente da Alerj mostrar que tem apoio de lideranças nacionais e que não está isolado na corrida ao Palácio Guanabara. Após o desembarque da Federação PP-União Brasil da coligação, o PL ficou sozinho na disputa do Rio, tendo que escolher de última hora um nome do partido para compor a chapa. Fernanda Louback, vereadora de Niterói que se tornou vice de Ruas, participou das gravações.

Ela e Michelle têm uma pauta em comum que é a defesa de mães atípicas – tema que vem sendo bastante explorado pela direita nesta campanha, de olho no voto das mulheres. No encontro em Brasília, as duas também trataram de políticas públicas para pessoas com deficiência e doenças raras. O programa de Ruas com Michelle deve destacar essas pautas.

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Depois de Michelle, é esperado que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) – atualmente no noticiário por causa da relação com o banqueiro Daniel Vorcaro – grave para a campanha do PL no Rio.

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