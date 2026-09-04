Ruas tem reforço de Michelle na busca por eleitoras do campo conservador

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Douglas Ruas (PL), candidato ao governo do Rio, busca consolidar o eleitorado bolsonarista com o apoio de Michelle Bolsonaro. A gravação em Brasília visa impulsionar sua campanha contra Eduardo Paes (PSD), focando em pautas como a defesa de mães atípicas e políticas para pessoas com deficiência, visando o voto feminino conservador.

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O candidato do PL ao governo do Rio, Douglas Ruas, segue firme na estratégia de atrair o eleitorado bolsonarista do Rio e, assim, diminuir a distância nas pesquisas para Eduardo Paes (PSD). Após sofrer duros ataques do adversário em seu programa de TV, Ruas foi a Brasília gravar com Michelle Bolsonaro, candidata ao Senado pelo Distrito Federal e que tem forte apelo junto às mulheres do campo mais conservador.

Ruas disputa com Paes o eleitorado de direita. O reforço de Michelle também é uma forma de o presidente da Alerj mostrar que tem apoio de lideranças nacionais e que não está isolado na corrida ao Palácio Guanabara. Após o desembarque da Federação PP-União Brasil da coligação, o PL ficou sozinho na disputa do Rio, tendo que escolher de última hora um nome do partido para compor a chapa. Fernanda Louback, vereadora de Niterói que se tornou vice de Ruas, participou das gravações.

Ela e Michelle têm uma pauta em comum que é a defesa de mães atípicas – tema que vem sendo bastante explorado pela direita nesta campanha, de olho no voto das mulheres. No encontro em Brasília, as duas também trataram de políticas públicas para pessoas com deficiência e doenças raras. O programa de Ruas com Michelle deve destacar essas pautas.

Depois de Michelle, é esperado que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) – atualmente no noticiário por causa da relação com o banqueiro Daniel Vorcaro – grave para a campanha do PL no Rio.