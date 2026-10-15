Ruas se mobiliza por Flávio e para imprimir marca bolsonarista na futura gestão no Rio

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Douglas Ruas venceu o governo do RJ de forma surpreendente, alavancado pela onda bolsonarista e com anulação de votos adversários. Aliado de Flávio Bolsonaro, ele herda um estado com dívidas bilionárias e o desafio do crime organizado. Sua gestão promete linha dura na segurança e cortes de gastos, buscando reverter o quadro.

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Para além do aval da maior fatia da população no primeiro turno da corrida presidencial, um grande feito do bolsonarismo até o momento foi a conquista acachapante e inesperada do governo do Rio de Janeiro. Fiel aliado do clã, Douglas Ruas (PL) levou a cadeira depois de o Tribunal Superior Eleitoral decidir pela anulação de 274 411 votos destinados ao candidato Anthony Garotinho (Republicanos), inelegível com base na Lei da Ficha Limpa. A retotalização fez com que Ruas, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), de 37 anos, obtivesse mais da metade da votação, derrotando o ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD), favorito na disputa. “A gente sabia que a onda estava vindo, mas não imaginávamos que fosse desse tamanho”, diz Daniel Braga, à frente da estratégia digital da campanha vitoriosa. Passados os ecos iniciais da surpresa, o novo ocupante do Palácio Guanabara já encara o desafio de recuperar um estado mergulhado em dívidas e que há décadas convive com a terrível e inaceitável onipresença do crime organizado.

Por ora, a agenda tem priorizado o plano nacional. A arrancada de Ruas pavimenta a passagem do bloco de Flávio Bolsonaro (PL) no terceiro maior colégio eleitoral do país, e o agora governador, alçado à condição de coordenador da campanha do senador no estado, já planeja ações para tentar ampliar a vantagem de mais de 1,2 milhão de votos sobre Lula na primeira rodada da disputa. A missão é encarada como dívida de gratidão pelo fato de o ex-presidente Jair Bolsonaro ter escalado um deputado de primeiro mandato, desconhecido do grande público, para representar a família em seu berço político. Ruas vem procurando prefeitos com quem selou relação de proximidade no período em que foi secretário estadual das Cidades, promoveu um encontro entre Flávio e lideranças da direita fluminense e está organizando o último ato do pleito presidencial, na praia da Barra, às vésperas da votação final. A ordem é fazer o que der para atrair os quase 3 milhões de eleitores que não compareceram às urnas na primeira etapa da eleição, entre as mais expressivas taxas de abstenção no país.

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A proximidade entre Flávio Bolsonaro e o novo ocupante do Guanabara é encarada pelo grupo político como a chegada ao poder do “PL raiz”, uma ala do partido que se ressentia de não participar das decisões estratégicas da gestão de Cláudio Castro, tido como “fraco”, “sem pulso” e lançado ao poder por força das circunstâncias, depois do impeachment de Wilson Witzel. Apadrinhado por Altineu Côrtes, líder do PL na Câmara dos Deputados e presidente do diretório estadual, Ruas pretende levar para o secretariado um grupo capaz de imprimir o que define como “a marca do bolsonarismo”. “Diversos secretários serão do partido”, afirma o deputado estadual Rodrigo Amorim (PL), prevendo uma redução da cota do Centrão na futura administração. A formação de um governo “puro-sangue” seria resposta ao fato de diversos ex-aliados terem se bandeado à campanha de Paes, alicerçada na liderança que a legenda obteve na Alerj — a bancada do PL conquistou quatro novas vagas e ocupará 21 dos setenta assentos da casa, em nítida expansão de influência.

Como só assume em 6 de janeiro de 2027, o governador eleito terá, na condição de comandante do Legislativo, a tarefa de aprovar, até o final do ano, justamente o orçamento com o qual irá governar. A peça enviada pelo presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto, que governa o estado interinamente, prevê um déficit de 13,9 bilhões de reais. Ruas admite que precisará fazer cortes nos gastos e já incumbiu a atual secretária das Cidades, Maria Gabriela Bessa, coordenadora da transição, de fazer contas. Por enquanto, só o que está acertado é a redução no número de secretarias, que deve passar de trinta para, no máximo, 22, e a criação de um programa para enquadrar contumazes devedores de impostos. O entorno de Ruas também entende que a faxina promovida pelo desembargador na folha de pagamento, ao dispensar mais de 6 000 servidores comissionados (muitos sob suspeita de serem fantasmas), o poupou do desgaste de ele próprio precisar passar a tesoura.

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Nenhuma política pública, no entanto, será tão prioritária quanto o combate ao crime organizado, ferida aberta no estado, uma chaga que diretamente atinge 5 milhões de moradores de zonas conflagradas. “Adotaremos a linha dura, sem acordo com bandido”, diz um dos nomes cotados para assumir a secretaria responsável pela área. A tática se ancora na alta insatisfação da população com o tema, que representa a pior área de atuação do governo para dois terços do eleitorado, de acordo com levantamento da Quaest. A ambição aí é apostar na dobradinha com o governo federal, caso Flávio vença a corrida ao Planalto, e fazer do Rio uma vitrine no combate ao crime, levando serviços públicos para comunidades que, segundo os planos, serão ocupadas pela polícia.

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Não é a primeira vez que a ideia vem à baila. No início dos anos 2000, na gestão Sérgio Cabral, as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) se propunham a fincar bases permanentes em favelas (como, de fato, ocorreu), o que viria acompanhado de uma frente de serviços (meta timidamente cumprida). A diferença, garante a turma de Ruas, é que erros do passado não serão repetidos, entre eles a expansão sem planejamento do programa e o aviso prévio para os chefões dos morros deixarem a comunidade, visto como um dos fatores para o espraiamento das facções. Nas próximas semanas, Ruas estuda enviar novas contribuições ao plano de retomada de territórios, no âmbito da ADPF das Favelas, hoje parado no Supremo Tribunal Federal. O objetivo é abrir diálogo com os ministros, para impedir que os parâmetros estabelecidos pela Corte restrinjam a atuação da polícia, e garantir segurança jurídica à ação.

Uma vez empossado, Ruas pretende ainda convocar os candidatos aprovados nos últimos concursos das forças de segurança com a intenção de reverter o déficit de policiais militares — hoje, a PM conta com 44 000 agentes dos 60 000 previstos em lei. Especialistas defendem, porém, que o ideal seria fazer novos processos seletivos. “Ao raspar o tacho dos concursos, você baixa a qualidade dos candidatos”, diz Joana Monteiro, da FGV. Mesmo assim, a ampliação do efetivo não vai melhorar a qualidade do policiamento se não vier acompanhada de mais patrulhamento preventivo. “Não basta expandir a tropa, é preciso visão estratégica do que fazer com ela”, diz ela.

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Policial civil de carreira, o futuro governador pretende assumir pessoalmente a coordenação da política de segurança. O foco, promete, será na asfixia financeira de facções e milícias e no trabalho de inteligência. Entre as medidas previstas estão o avanço de monitoramento por vídeo e reconhecimento facial, o reforço das investigações sobre lavagem de dinheiro, a retirada sistemática de barricadas das comunidades e a revisão das metas e dos indicadores de desempenho policial, algo inédito e a princípio visto com bons olhos por quem se debruça sobre o tópico. A partir de janeiro, Ruas terá de atacar o velho problema com a caneta cheia de tinta e o cofre vazio, no estado que figura entre os mais endividados do país. Calejados, os cidadãos aguardam para ver se esse imenso pacote de promessas se converterá, ou não, em um Rio melhor — ou se, uma vez mais, a esperança morrerá na praia.

Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2026, edição nº 3017