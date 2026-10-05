Ruas espera decisão do TSE sobre Garotinho na esperança de liquidar eleição sem 2º turno

Ler Resumo





A campanha de Douglas Ruas (PL) aposta na anulação dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para garantir sua vitória no primeiro turno no Rio de Janeiro. Garotinho concorreu sub judice e seus 3,1% dos votos podem ser invalidados devido a uma condenação por improbidade.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A campanha de Douglas Ruas (PL) acredita que, em breve, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai anular os votos de Anthony Garotinho (Republicanos), o que lhe garantiria uma vitória no primeiro turno no Rio de Janeiro. O ex-governador concorreu sub judice e teve 3,1% dos votos válidos. Se a votação dele for desconsiderada, o candidato bolsonarista chega ao patamar necessário para liquidar a eleição de imediato, em mais uma reviravolta eleitoral no estado.

Em pronunciamento nesta segunda-feira, 5, em tom de vitória, Douglas Ruas afirmou que espera uma posição do Tribunal Superior Eleitoral “muito em breve”. “Eu tenho muita tranquilidade e confiança na Justiça. Muito em breve, mas muito em breve mesmo, esse imbróglio vai ser solucionado”, afirmou.

Aliados de Eduardo Paes (PSD) admitem que a tendência no TSE é declarar a inelegibilidade de Garotinho, confirmando o posicionamento da Justiça Eleitoral fluminense, que negou o registro do ex-governador em decorrência de uma condenação por improbidade.

Antes do primeiro turno, quando o ex-prefeito carioca pensava que poderia ser beneficiado com a anulação dos votos de Garotinho, a campanha dele acionou o ministro Floriano de Azevedo Marques, relator do caso no TSE, cobrando uma definição. O ministro sinalizou que imprimiria celeridade ao imbróglio.

Continua após a publicidade

O pedido agora está sendo usado pelo rival, Douglas Ruas, para tentar conseguir uma decisão favorável. “As duas candidaturas que aguardam a decisão estão com o mesmo entendimento”, argumentou o presidente da Assembleia Legislativa ao mencionar a petição de Paes.