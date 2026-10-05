Ruas espera decisão do TSE sobre Garotinho na esperança de liquidar eleição sem 2º turno
Candidato bolsonarista usa pedido do adversário, Eduardo Paes, para defender anulação dos votos do ex-governador, o que lhe garantiria vitória imediata
A campanha de Douglas Ruas (PL) acredita que, em breve, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai anular os votos de Anthony Garotinho (Republicanos), o que lhe garantiria uma vitória no primeiro turno no Rio de Janeiro. O ex-governador concorreu sub judice e teve 3,1% dos votos válidos. Se a votação dele for desconsiderada, o candidato bolsonarista chega ao patamar necessário para liquidar a eleição de imediato, em mais uma reviravolta eleitoral no estado.
Em pronunciamento nesta segunda-feira, 5, em tom de vitória, Douglas Ruas afirmou que espera uma posição do Tribunal Superior Eleitoral “muito em breve”. “Eu tenho muita tranquilidade e confiança na Justiça. Muito em breve, mas muito em breve mesmo, esse imbróglio vai ser solucionado”, afirmou.
Aliados de Eduardo Paes (PSD) admitem que a tendência no TSE é declarar a inelegibilidade de Garotinho, confirmando o posicionamento da Justiça Eleitoral fluminense, que negou o registro do ex-governador em decorrência de uma condenação por improbidade.
Antes do primeiro turno, quando o ex-prefeito carioca pensava que poderia ser beneficiado com a anulação dos votos de Garotinho, a campanha dele acionou o ministro Floriano de Azevedo Marques, relator do caso no TSE, cobrando uma definição. O ministro sinalizou que imprimiria celeridade ao imbróglio.
O pedido agora está sendo usado pelo rival, Douglas Ruas, para tentar conseguir uma decisão favorável. “As duas candidaturas que aguardam a decisão estão com o mesmo entendimento”, argumentou o presidente da Assembleia Legislativa ao mencionar a petição de Paes.