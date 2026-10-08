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Política

Ruas diz que eleição no Rio acabou e promete: ‘Vamos declarar guerra ao crime’

Após decisão do TSE que abre caminho para sua vitória no primeiro turno, candidato do PL pede votos para Flávio e diz que população cansou da ‘velha política’

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 17h59 | Atualizado em 8 out 2026, 18h29
Um grupo de pessoas, incluindo homens e uma mulher loira, posa sorridente para uma foto em um ambiente interno. Muitos fazem o sinal de paz e amor com as mãos. Alguns homens vestem camisas sociais, outros camisetas brancas com um emblema azul e amarelo. A mulher usa uma camiseta azul com o número 22. Há microfones de imprensa sobre uma mesa à frente
Douglas Ruas fez o primeiro pronunciamento após decisão do TSE que abre caminho para que ele seja declarado governador.  (Rayssa Motta/VEJA)
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No primeiro pronunciamento após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que abriu caminho para sua vitória no primeiro turno, Douglas Ruas (PL) disse nesta quinta-feira, 8, que a prioridade do futuro governo será recuperar territórios ocupados por facções e milícias. “Vamos declarar guerra ao crime organizado e entrar com toda força e coragem para libertar você”, declarou, dirigindo-se diretamente à população fluminense. A promessa, segundo ele, será cumprida em uma dobradinha com Flávio Bolsonaro (PL) no Palácio do Planalto. Douglas disse que fará corpo a corpo todos os dias em campanha para o senador até o segundo turno.

Um plano para a retomada das regiões conflagradas já havia sido entregue pelo antecessor, Cláudio Castro (PL), ao Supremo Tribunal Federal (STF) na chamada “ADPF das Favelas” – ação sobre a segurança pública e a letalidade policial no Rio. Douglas disse que pretende “incrementar” o projeto. “Entendo que esse plano não pertence ao um governador e sim ao governo do estado”, explicou.

O futuro governador também se comprometeu com duas metas prioritárias: convocar candidatos aprovados nos concursos das forças de segurança e entregar o hospital do câncer de Nova Friburgo, na região serrana.

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A coletiva de imprensa ocorreu horas após o julgamento do TSE que anulou os votos de Anthony Garotinho (Republicanos). O Tribunal Regional Eleitoral fará a retotalização do primeiro turno no próximo sábado, 10, último ato formal para declarar Ruas governador eleito. Desconsiderada a votação do rival, ele salta de 49,27% para 50,88% dos votos válidos. “A eleição acabou”, cravou o candidato do PL, que atualmente é deputado estadual e comanda a Assembleia Legislativa do Rio.

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O julgamento não encerra o imbróglio jurídico-eleitoral. Eduardo Paes (PSD), segundo colocado na eleição, acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar derrubar a decisão do TSE e garantir a realização de um segundo turno no Rio. Ruas criticou a ofensiva e disse que o estado vive uma “chincana jurídica” patrocinada pelo PSD. “É lamentável que se queira levar para o Judiciário o que deveria ser resolvido na arena política” criticou.

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Em um gesto de conciliação, o Douglas Ruas prometeu governar para todos, independente da posição politica, e em parceria com os 92 prefeitos, inclusive os que não o apoiaram no primeiro turno. Segundo o candidato, o eleitorado fluminense deu um recado claro nas urnas contra a “velha política”. A marca da renovação foi uma das principais apostas de sua campanha, associada à nacionalização da disputa. O pronunciamento começou com uma longa lista de agradecimentos. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e Deus foram lembrados. O único para quem Ruas pediu palmas, no entanto, foi o marqueteiro, Paulo Vasconcelos, que coordenou a estratégia da campanha. 

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Douglas Ruas
Eleições: Rio de Janeiro
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