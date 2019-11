Rosângela Moro publica foto sobre a ‘sensação de estar presa’

A advogada Rosangela Moro, esposa do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, publicou no Instagram, nesta quinta-feira, 21, uma foto em que afirma que a “sensação de estar presa é estarrecedora”. A declaração foi feita em uma imagem em que ela aparece posando atrás de uma grade decorativa em uma casa de luxo, com jóias e uma bolsa preta de grife.

“Não façamos nada de errado. Basta seguir o conselho de nossos pais… tem que ser em segredo? Ninguém pode ouvir? Está errado! Não faça!”, escreveu a esposa de Moro, acompanhada por dois emojis mandando beijo. A frase pode ser interpretada como uma crítica à corrupção. Rosangela nunca esteve presa e não responde por nenhum crime.

A realidade das prisões brasileiras diferem do cenário luxuoso da imagem compartilhada por Rosangela. Atualmente, no Brasil, há uma taxa de superlotação carcerária de 166% — são 729.949 presos onde caberiam apenas 437.912. A situação para mulheres presas é menos grave. A superlotação fica em 109%. Os dados são do Sistema Prisional em Números, divulgado em agosto pelo Ministério Público.

A postagem acontece na mesma semana em que o ministro está fazendo campanha nas redes sociais pedindo apoio para a aprovação do Pacote Anticrime. Moro está compartilhando diariamente imagens de cartazes de cidades que dizem apoiar o projeto. O texto assegura o cumprimento da pena do condenado após julgamento em segunda instância, e aumenta as previsões legais para o Ministério Público propor acordos.

