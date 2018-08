A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rosa Weber, decidiu nesta quinta-feira manter o ministro Luís Roberto Barroso como relator do pedido de registro de candidatura à Presidência de Luiz Inácio Lula da Silva.

A decisão de Rosa Weber foi necessária porque, apesar de Barroso ter sido sorteado para relatar o caso do petista ainda na quarta, pedidos de impugnação feitos antes mesmo do registro da candidatura de Lula já haviam sido distribuídos para o ministro Admar Gonzaga.

Diante do impasse, a defesa do petista pediu que a presidente do TSE esclarecesse quem seria o relator do processo de registro.

Embora os advogados de Lula afirmem que “não têm qualquer objeção” à distribuição da relatoria a Barroso, petistas preferiam que o caso ficasse com Admar. Na visão dos aliados do ex-presidente, uma decisão contrária proferida por Barroso teria um peso maior pelo fato de o ministro também ser do Supremo Tribunal Federal (STF).

