Rosa Weber arquiva inquérito sobre atuação de Bolsonaro no caso Covaxin

A ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber decidiu na noite desta sexta-feira, 22, arquivar o inquérito da Polícia Federal sobre uma possível prevaricação do presidente Jair Bolsonaro no caso da compra da vacina Covaxin.

Ela atendeu a um recurso da Procuradoria-Geral da República, mas deixou claro na decisão que o caso pode ser reaberto se surgirem novas provas.

A PF apurava se Bolsonaro tinha cometido crime de prevaricação, que é quando o servidor público retarda ou deixa de praticar ato de sua responsabilidade, ou contraria a lei, para “satisfazer interesse ou sentimento pessoal”, ao deixar de encaminhar denúncias de irregularidades na negociação da vacina indiana, após denúncias feitas pelo deputado Luis Miranda e pelo irmão, que trabalha no Ministério da Saúde. O parlamentar chegou a falar com o presidente sobre as suspeitas.

Esta foi a segunda vez que a PGR pediu para arquivar essa investigação. Em março, Rosa Weber havia rejeitado o primeiro pedido, argumentando na ocasião que, ao ser comunicado de um possível crime, o presidente não tinha “direito à letargia” e tinha a obrigação de acionar órgãos de controle.

Desta vez, a procuradoria acrescentou um novo argumento ao pedido ao apontar que não havia “justa causa” para prosseguir com a investigação. Com isso, Rosa Weber avaliou que a jurisprudência do Supremo não permite que ela recuse o pedido.

