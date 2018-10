A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, afirmou que o TSE está “saindo muito maior destas eleições”. A ministra fez a declaração ao ser questionada se o tribunal não teria sido derrotado no enfrentamento à disseminação de fake news. “Não houve uma intercorrência que não tivesse sido pelo menos encaminhada a apuração. Temos ações (apurando o assunto) que teremos resposta no tempo adequado, mas nós saímos sim vitoriosos destas eleições”, afirmou Rosa.

Segundo Weber, as fake news extrapolaram, de fato, as campanhas, mas o fenômeno era, de certa forma, esperado. “As mentiras existem desde o tempo que o homem surgiu. O que as distinguiu foi a velocidade da propagação. No momento em que se voltaram contra a credibilidade da Justiça Eleitoral, nós tivemos que nos posicionar com veemência”, disse a ministra.

O atual vice-presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, completou afirmando que campanha de desinformação “é hoje um problema mundial para o qual não há uma solução pré-pronta na prateleira jurídica”.

“É uma matéria que precisamos pensar e equacionar para não cairmos num mundo de censura. É uma questão em aberto, a comunidade mundial está em busca de soluções. Eu aceito sugestões”, disse Barroso, que assumirá a presidência do tribunal em maio de 2020.