Ronaldo Caiado participa de sabatina de VEJA nesta sexta-feira
Candidato do PSD à Presidência será entrevistado às 19h, no programa VEJA em Foco, com transmissão ao vivo pela VEJA+ TV e nos canais digitais da revista
O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, é o entrevistado desta sexta-feira, 4, da série de sabatinas promovida por VEJA para as eleições de 2026. A iniciativa reúne os principais candidatos ao Palácio do Planalto e integra a cobertura especial da revista para o pleito.
A entrevista será realizada às 19h, no programa VEJA em Foco, com transmissão ao vivo pelos canais de VEJA. A sabatina será conduzida pela colunista Marcela Rahal, com participação de José Benedito, editor de Política de VEJA, e Diogo Schelp, colunista e editor da revista.
Caiado foi governador de Goiás por dois mandatos. Antes, exerceu cinco mandatos como deputado federal e foi senador pelo estado. O PSD oficializou sua candidatura à Presidência em julho, com Gilberto Kassab como candidato a vice.
Na sabatina, o candidato deverá responder a perguntas sobre suas propostas para o país, além de temas que têm marcado sua campanha, como segurança pública, economia, contas públicas, combate à corrupção e a relação entre os Poderes.
As sabatinas com os presidenciáveis fazem parte da cobertura eleitoral de VEJA e colocam os candidatos diante de questões sobre seus programas, propostas e os principais desafios do país.