Ronaldo Caiado participa de live de VEJA nesta sexta-feira

Cotado para disputar o eleitorado de oposição na corrida ao Planalto em 2026, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), participa do programa Os Três Poderes desta sexta-feira, 31, às 12h. O político responde a perguntas dos colunistas Robson Bonin, Matheus Leitão e Ricardo, Rangel, com apresentação do editor Ricardo Ferraz.

Caiado tem disparado críticas à atuação do governo Lula. Entre os erros apontados estão as falas do presidente, que ele classifica como “infelizes e irresponsáveis”, sobre o conflito entre Israel e Hamas e os ataques do Irã ao território israelense. Também contesta o recuo da gestão do petista na meta fiscal de superávit para 2025. “Você não vê o governo com ações concretas, e vê o presidente perdendo a vontade de governar”, disse, em entrevista ao programa Amarelas On Air. As derrotas recentes do governo Lula no Congresso também serão analiadas pelos colunistas.