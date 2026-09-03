Romeu Zema participa de sabatina promovida por VEJA; acompanhe
Candidato do Novo à presidência será entrevistado às 19h, no VEJA em Foco, com transmissão ao vivo na VEJA+ TV e nos canais digitais
Romeu Zema, candidato à presidência pelo Novo, é o entrevistado desta quinta-feira, 3, na série de sabatinas promovida por VEJA para as eleições de 2026. A iniciativa também reúne os principais candidatos aos governos estaduais e integra a cobertura especial da revista para o pleito.
A entrevista com o ex-governador de Minas Gerais será apresentada pela colunista Marcela Rahal, com participação dos editores José Benedito e Diogo Schelp.