Romeu Zema critica STF: ‘Não tem um brasileiro que não esteja indignadíssimo com tudo isso’

O candidato do Novo à Presidência da República, Romeu Zema, fez duras críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) durante sabatina no programa VEJA em Foco. Ao comentar a crise envolvendo mensagens atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro para o ministro Alexandre de Moraes, Zema afirmou que “não tem um brasileiro que não esteja indignadíssimo” com os acontecimentos e defendeu uma renovação do Senado para enfrentar o que classificou como problemas na Corte. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Por que Zema considera a situação no STF tão grave?

Questionado pela apresentadora Marcela Rahal sobre o que está acontecendo no Supremo e o que faria caso fosse eleito presidente, Zema classificou a situação como “um absurdo”, “uma coisa surreal” e “um show de horrores”. Segundo o candidato, um ministro da mais alta Corte do país teria fornecido “consultoria jurídica” ao banqueiro, a quem chamou de “banqueiro bandido”.

“Não tem um brasileiro que não esteja indignadíssimo com tudo isso que nós estamos assistindo”, afirmou Zema. Na sequência, disse considerar o episódio “seríssimo e gravíssimo” e afirmou que, “em qualquer país sério do mundo”, a situação já teria levado à prisão.

O que Zema diz sobre o Senado e os pedidos de impeachment?

Zema afirmou que o Senado deveria pautar pedidos de impeachment de ministros do STF. Na avaliação do candidato, existe uma tentativa de proteção entre instituições. Ele citou também a atuação da Procuradoria-Geral da República e criticou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no contexto das investigações relacionadas ao Banco Master.

Para Zema, uma resposta eleitoral poderá alterar esse cenário. “Eu tenho certeza, estou muito confiante que a resposta virá no dia 4 de outubro, nas urnas”, afirmou. Segundo ele, a eleição deverá produzir uma renovação no Senado que poderá resultar na saída de ministros que considera inadequados para permanecer na Corte.

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Zema considera que o Supremo perdeu a confiança da população?

O candidato afirmou que o STF já foi uma instituição respeitada no país, mas que essa percepção teria mudado nos últimos anos. “O Supremo, no passado, sempre foi uma instituição que tinha crédito, que era respeitada”, disse.

Na avaliação de Zema, o problema estaria concentrado em alguns integrantes da Corte. Ele acrescentou que espera que o próprio plenário do Supremo tenha “coragem e discernimento” para adotar as medidas que considera necessárias.

O que Zema faria se chegasse à Presidência?

Ao responder sobre o que mudaria caso fosse eleito, Zema afirmou que respeitaria as atribuições do Supremo, mas defendeu mudanças na composição da Corte por meio dos mecanismos previstos no sistema político. “Eu farei de tudo para que a lei seja respeitada”, afirmou.

O candidato disse reconhecer o papel institucional do STF e afirmou que a Corte “já fez muito pelo Brasil”. Na sequência, porém, voltou a defender o afastamento do que chamou de “fruta podre”: “Fruta podre, sinceramente, não dá para manter.”

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As críticas ao STF são uma estratégia eleitoral de Zema?

José Benedito da Silva, editor de Política de VEJA, chamou a atenção para a frequência das manifestações de Zema sobre o Supremo. Segundo o editor, a maior parte das publicações recentes do candidato no X estava relacionada ao STF. A pergunta foi se a ênfase no tema poderia acabar ofuscando outros problemas do país na reta final da campanha.

Zema reconheceu que a questão ganhou grande espaço, mas afirmou que o episódio envolvendo o Supremo havia surpreendido o país. “Nós temos de lembrar que o brasileiro foi pego de surpresa essa semana”, disse. Para o candidato, a repercussão ocorreu porque o caso envolvendo o STF acabou dominando as manchetes.

Ele afirmou, entretanto, que sua campanha continuaria tratando de outros assuntos. Segundo Zema, a corrupção seria uma das origens de problemas em áreas como saúde, educação e infraestrutura.

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O que Zema diz sobre as relações entre ministros do STF e Vorcaro?

Ao longo da resposta, Zema também mencionou o ministro Gilmar Mendes e afirmou que integrantes do STF teriam utilizado jatinhos de Vorcaro. O candidato disse ainda que o banqueiro teria patrocinado o fórum jurídico associado ao ministro.

Ao comentar posteriormente a atuação das instituições brasileiras, Zema voltou a associar o episódio do Banco Master àquilo que considera uma fragilidade institucional. Na avaliação do candidato, o caso demonstraria que o crime organizado teria conseguido se aproximar de estruturas do Estado.

“Tudo isso que aconteceu com o Banco Master mostra como as nossas instituições estão vulneráveis à bandidagem”, afirmou Zema durante a discussão sobre segurança pública.

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VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.