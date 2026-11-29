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Diante da falta de liderança na oposição, ministros do STF negociam com parlamentares para barrar pedidos de impeachment, como o de Alexandre de Moraes. Com apoio de Davi Alcolumbre, a investida perde força no Senado. Confira os bastidores dessa articulação na reportagem completa.

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O vácuo de comando na oposição passou a ser mapeado por integrantes do Supremo Tribunal Federal, que buscam contatos no Senado para frear investidas contra magistrados da Corte, como mostra reportagem da edição da semana de VEJA. Interlocutores do tribunal elaboram listas de parlamentares rotulados como “não bolsonaristas raiz” com a intenção de negociar apoios contrários a pedidos de deposição, como o direcionado a Alexandre de Moraes. A articulação ocorre em um momento em que a contagem a favor do impeachment é estimada em 49 votos, número inferior aos 54 necessários para aprovar a medida. Leia a reportagem completa.

Dinastia em xeque: as dúvidas sobre o futuro do clã Bolsonaro

Candidato à reeleição no comando do Senado, Davi Alcolumbre já deu garantias diretas ao tribunal de que não dará andamento a nenhum processo de afastamento contra integrantes da Corte. A promessa do parlamentar tranquiliza o Supremo Tribunal Federal, uma vez que o rito de análise dessas matérias passa necessariamente pela decisão do presidente da Casa. Na avaliação dos ministros, sem a disposição da presidência em pautar os pedidos, a pressão promovida pela ala oposicionista perde força regimental.

Como os ministros avaliam a pressão de oposicionistas?

A postura de lideranças oposicionistas passou a ser ironizada por magistrados do Supremo Tribunal Federal. Segundo um integrante da Corte, o senador Rogério Marinho perdeu capacidade de pressão após a derrota eleitoral de Flávio Bolsonaro. “Rogério Marinho estava cheio de dentes contra o Supremo, mas perdeu boa parte deles com a derrota do Flávio Bolsonaro. Ele não é tão cacique quanto acha que é para pressionar por qualquer impeachment. Enquanto estiver só fazendo poesia, não incomoda”, afirmou o ministro.

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Alternativa de oposição a Marinho na corrida ao Senado, Tereza Cristina aposta na moderação para tentar vencer a disputa. Com uma filiação ao PSB no currículo, ela é uma grande admiradora de Jair Bolsonaro, mas está longe de ser uma bolsonarista raiz. Se for eleita, diz que fará uma análise técnica dos pedidos de impeachment e não permitirá que eles interditem os trabalhos do Senado. Tereza já recebeu declarações de apoio de expoentes do Centrão e de aliados de longa data do ex-presidente, como a senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Especula-se que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também prefira a candidatura dela. Leia mais na reportagem completa.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.