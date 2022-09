Rodrigo Neves: “Fui preso com base em uma falsa delação premiada”

O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), encerra nesta quinta-feira, o ciclo de sabatinas VEJA E VOTE com os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro, promovido pelo site de VEJA. Ele está em terceiro lugar na corrida eleitoral, e precisa crescer nas pesquisas eleitorais para disputar o segundo turno. Em função disso, não poupa críticas aos dois primeiros colocados, o atual governador Claudio Castro (PL) e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB).

Na sabatina, conduzida pelo editor de VEJA, Ricardo Ferraz, Neves disse que pretende retomar os Centros Integrados de Educação Públicas (Ciep’s), em tempo integral, implantados nos governos de Leonel Brizola; destacou que vai focar na retomada da economia local e na geração de emprego, repactuando o acordo de recuperação fiscal ao qual o estado se submete atualmente e dando incentivos para retomar a atividade industrial no estado e se comprometeu a reduzir o tempo de viagens de trens metropolitanos dando subsídio ao serviço concedido à Supervia.

Na área da Saúde, principal preocupação da população fluminense, o candidato propôs modernizar o sistema de gestão de agendamento de consultas para diminuir as filas. “Ninguém consegue marcar uma consulta se não tiver um pistolão político”, criticou.

Rodrtigo Neves chegou a ser preso no âmbito da operação Lava Jato, mas, até o momento não foi condenado. O ex-prefeito de Niterói classificou o ocorrido como uma “barbaridade”: “com base em uma falsa delação premiada de um empresário de Resende, que tinha ligação com meus opositores em Niterói e no estado, fizeram essa ação para tentar tomar de assalto a prefeitura para haver uma nova eleição”, justificou destacando que o vice prefeito da cidade tinha se afastado do cargo para assumir como deputado estadual.

As entrevistas foram previamente gravadas, mas vão ao ar sem cortes de edição.