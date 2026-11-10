Rodrigo Bacellar é transferido de presídio federal para o Rio após decisão de Alexandre de Moraes

O ex-presidente da Alerj Rodrigo Bacellar foi transferido, na madrugada desta terça-feira, 10, da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para o Instituto Penal Coronel PM Francisco Spargoli Rocha, em Niterói. A mudança foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão de 30 de outubro. Bacellar havia sido enviado para uma unidade federal em julho, após suspeitas de que continuava utilizando celulares durante a prisão no Rio e mantinha influência sobre integrantes do poder público fluminense.

O ex-deputado está preso desde março, no âmbito da Operação Unha e Carne, que investiga o suposto vazamento de informações sigilosas de uma ação da Polícia Federal contra o ex-deputado estadual TH Joias, suspeito de ligação com o Comando Vermelho. De acordo com as investigações, o desembargador federal Macário Ramos Júdice Neto teria antecipado detalhes da operação a Bacellar, que, por sua vez, teria alertado TH Joias. Os três são réus no processo. Antes de chegar a Mossoró, Bacellar também passou por uma penitenciária federal em Brasília.

A transferência ocorre após Moraes determinar a soltura de Macário Júdice, que estava preso preventivamente desde dezembro de 2025. O ministro substituiu a prisão por medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e a retenção do passaporte. A defesa do desembargador nega as acusações e sustenta que as restrições são suficientes para garantir o andamento do processo. Os advogados também contestam a suspeita de um encontro entre Macário e Bacellar em uma churrascaria no Aterro do Flamengo, em setembro de 2025, e afirmam que dados de telefonia apresentados à Polícia Federal indicam que os dois não estiveram juntos na ocasião.