Roberto Jefferson rouba a cena nas buscas no Google sobre Lula e Bolsonaro

Atualizado em 26 out 2022, 21h48 - Publicado em 27 out 2022, 06h01

Na reta final do segundo turno, quem roubou a cena nas buscas do Google por Lula e Jair Bolsonaro foi o ex-deputado Roberto Jefferson, que resistiu à prisão com granadas e tiros de fuzil contra agentes da Polícia Federal, no domingo.

Segundo dados do Google Trends da noite desta quarta-feira, quatro das cinco buscas mais feitas por cada um dos candidatos ao Palácio do Planalto nos últimos sete dias incluíram o nome de Jefferson, inclusive com a grafia incorreta.

No caso do petista, as principais buscas digitadas foram “Lula e Roberto Jefferson”, “Roberto Jefferson Lula”, “Roberto Jefferson com Lula”, “Lula bate o martelo” e “Lula e Roberto Jeferson”.

Quem procurou pelo presidente, buscou “super live Bolsonaro”, “Bolsonaro Roberto Jefferson”, “Roberto Jefferson Carmen Lucia Bolsonaro”, “Roberto Jefferson e Bolsonaro” e “Bolsonaro e Roberto Jeferson”.

Na comparação entre os dois, houve um equilíbrio nas últimas 24 horas, com 52% das buscas para Bolsonaro e 48% para Lula.