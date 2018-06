Roberto Jefferson está novamente enrolado com malfeitos

Em fevereiro de 2017, o secretário-geral do PTB, Norberto Paulo de Oliveira Martins, escreveu uma mensagem para o servidor de carreira do Ministério do Trabalho Renato Araújo Júnior: “Irmão, você está adotado. Você tem dois padrinhos”. Empolgado, Renato respondeu prontamente: “Vocês não vão se arrepender. Sou especialista em registro sindical (…) Marca para eu tirar uma foto com Roberto. Minha mãe é fã dele”. Em março, o servidor conseguiu o primeiro de seus objetivos: ter uma imagem de recordação ao lado de Roberto Jefferson, clicada durante um almoço em Brasília. “Obrigado pela confiança e por ter me levado ao chefe”, escreveu Renato para Norberto. Depois disso, os três passaram a agir em parceria — e os três também tiveram a prisão solicitada pela Polícia Federal, acusados de fraudes no Ministério do Trabalho.

