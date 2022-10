Roberto Jefferson é problema do Bolsonaro, diz Lula

Atualizado em 24 out 2022, 15h56 - Publicado em 24 out 2022, 15h50

Lula (PT) disse nesta segunda-feira, 24, que, apesar das tentativas, Jair Bolsonaro (PL) não conseguirá se desvincular da relação que tem com o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente de honra do PTB que atacou policiais federais a tiros neste domingo. Segundo o petista, o arranhão que o episódio deixou na campanha de Bolsonaro é resultado dos quase dois anos de ataques do presidente ao processo eleitoral brasileiro. Para o petista, “quem semeia vento, colhe tempestade”.

“O caso do Roberto Jefferson é atípico, é um caso do Bolsonaro. Ele fomentou isso e ele está colhendo [agora]. Plantou vento, colhe tempestade, sabe? E ele corre, ele se apavora para tentar desmentir, faz live, não adianta. O povo sabe das coisas. Então, o Roberto Jefferson é uma coisa passageira. O Roberto Jefferson é mais uma das loucuras de um país que instiga, pelo seu presidente, o ódio na sociedade. Que instiga a divergência, sabe? Nós não tínhamos isso no Brasil. Eu já disputei eleições com Collor, com FHC e perdi. Já disputei com Serra, com Alckmin, e nunca tivemos o estabelecimento do ódio que está hoje”, disse Lula.

Como se sabe, Jefferson foi o homem bomba do mensalão petista no fim do primeiro mandato de Lula. Mais recentemente, como aliado de Bolsonaro, o cacique se propôs a entrar de cabeça na brigado do presidente contra o Judiciário. Jefferson foi preso por fazer ameaças aos ministros do STF nas redes às vésperas da passeata do 7 de setembro de 2021. Neste domingo, após mais ataques a magistrados, ele recebeu com balas e granadas uma equipe da PF que foi ao seu sítio no interior do Rio para cumprir um mandato de prisão expedido pelo Supremo.