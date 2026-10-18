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Política

Roberta Luchsinger reage e posta vídeo após ser chamada de ‘mentirosa’ por Lula em debate na Band

Lobista postou stories no Instagram durante encontro entre presidenciáveis na TV

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 out 2026, 22h12 | Atualizado em 18 out 2026, 22h14
ROBERTA LUCHSINGER - “Eu trabalho a política via Palácio. Com costuras”, disse a lobista, explicando sua estratégia de atuação em Brasília
Roberta Luchsinger: “Você não vai me chamar de mentirosa, porque mentirosa eu não sou”, afirmou lobista (@roberta.luchsinger/Instagram)
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Roberta Luchsinger reage e posta vídeo após ser chamada de ‘mentirosa’ por Lula em debate na Band Priorize VEJA no Google

Roberta Luchsinger reagiu neste domingo, 18, às declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o debate da Band com o senador Flávio Bolsonaro (PL). Após ser chamada de “mentirosa” e “corrupta” pelo petista, a lobista publicou vídeos nas redes sociais nos quais negou as acusações e afirmou que possui provas do que vem relatando sobre supostas relações entre integrantes do governo e seu entorno.

“Você não vai me chamar de mentirosa, porque mentirosa eu não sou”, afirmou Roberta em um vídeo publicado nos stories do Instagram. Ela também acusou ministros de Lula de mentirem sobre as relações que, segundo ela, manteve com integrantes do governo e com Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente.

“Estou enfrentando três inquéritos da Polícia Federal, tive busca e apreensão, enfim, tive tudo que deveria ter. Estou colaborando com a Justiça do jeito que me é pedido”, declarou. Roberta afirmou ainda que gostaria de ter apresentado mais informações, mas que não o fez por estar submetida a medidas cautelares nos procedimentos em que é investigada.

Mais cedo, em outra publicação, a lobista disse temer pela própria vida e pela segurança das filhas. Segundo ela, as pessoas que mencionou em suas declarações sabem que não estaria mentindo e que as provas a que se refere estão relacionadas às investigações em andamento.

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“Tudo que eu falei, eu falei porque estou munida de provas”, afirmou. Roberta também disse que não pretende recuar diante de tentativas de desacreditá-la e que continuará se manifestando caso seja contestada publicamente.

Acusações e negativas

As declarações de Roberta fazem parte de uma disputa política e jurídica que envolve suspeitas investigadas pela Polícia Federal. Ela afirma que Lulinha mantinha interlocução com ministros e que ela própria tratou de agendas com integrantes do governo, incluindo representantes das pastas da Educação e das Comunicações. Também declarou ter interesse em firmar um acordo de delação premiada.

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A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República afirmou, em nota, que Lula desconhece os fatos relatados, jamais manteve interlocução com Roberta e não recebeu demandas dela. Os ministérios da Educação e das Comunicações também negaram tratativas com a lobista ou com Lulinha fora dos canais institucionais.

O episódio ocorreu durante a campanha presidencial, a duas semanas do segundo turno. Integrantes do governo e aliados de Lula questionam as motivações políticas das declarações de Roberta, feitas às vésperas da votação. A existência de uma disputa eleitoral, porém, não comprova nem afasta, por si só, o conteúdo das acusações, que depende da apuração das autoridades.

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