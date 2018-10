Os candidatos Expedito Júnior (PSDB) e Coronel Marcos Rocha (PSL) disputarão o governo de Rondônia no segundo turno. Com 99% das urnas apuradas, Expedito Jr. recebeu 31% dos votos, enquanto o militar Marcos Rocha ficou com 24%.

O candidato do PSL é mais um exemplo da “onda Bolsonaro”. Até as últimas pesquisas, Maurão de Carvalho (MDB) ocupava o segundo lugar nas intenção de votos, enquanto o Coronel Rocha aparecia em terceiro. Ao final da apuração, o emedebista ficou com 22%.

Em quarto lugar ficou Vinícius Miguel, da Rede, com 14%. Votos brancos e nulos somam 12%. A abstenção foi de 22%