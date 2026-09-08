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Política

Novo Paraná Pesquisas mostra a disputa Paes x Ruas pelo governo do Rio

Candidato do PL passou de 15,5% a 20,3% das intenções de voto e diminuiu distância para o ex-prefeito, segundo o levantamento

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 07h00 | Atualizado em 8 set 2026, 07h27
Montagem com dois homens: à esquerda, um homem de meia-idade, óculos, camisa bege, falando ao microfone; à direita, um homem de cabelo raspado, terno azul e gravata, com expressão séria, olhando para frente
O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD); e o presidente da Alerj, Douglas Ruas (PL) (Tania Rego/Agência Brasil/Alex Ramos/Alerj/Divulgação)
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Novo Paraná Pesquisas mostra a disputa Paes x Ruas pelo governo do Rio Priorizar nos meus resultados Google

Novo levantamento do Paraná Pesquisas para o governo do Rio de Janeiro divulgado nesta terça-feira, 8, mostra que o ex-prefeito da capital Eduardo Paes (PSD) continua isolado na liderança, mas o segundo colocado, o deputado Douglas Ruas (PL) oscilou quase cinco pontos percentuais para cima na comparação com o mês anterior.

Em agosto, Paes tinha 44,5% das intenções de voto, e Ruas, 15,5%. Agora, o candidato do PSD te 43,5%, enquanto o do PL, 20,3%. Como a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, não é possível falar em crescimento ou queda.

Veja os números da pesquisa para o governo do Rio de Janeiro: 

Siga
  • Eduardo Paes (PSD): 43,5% (tinha 44,5% em agosto)
  • Douglas Ruas (PL): 20,3% (tinha 15,5%)
  • Anthony Garotinho (Republicanos): 9,8% (tinha 11,6%)
  • André Marinho (Novo): 3,4% (tinha 3,1%)
  • Cyro Garcia (PSTU): 2,3% (tinha 2,9%)
  • Coronel Busnello (Missão): 1,6% (tinha 2,3%)
  • Juliete Pantoja (UP): 1,4% (tinha 1,3%)
  • William Siri (PSOL): 1,1% (tinha 1,3%)
  • Luan Monteiro (PCO): 0,3% (tinha 0,4%)
  • Nenhum/branco/nulo: 9,4% (eram 10,9%)
  • Não sabe/não opinou: 6,7% (eram 6,3%)
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O instituto também testou um cenário sem Anthony Garotinho (Republicanos), que tem a candidatura contestada na Justiça Eleitoral devido a uma condenação por improbidade administrativa. Nesse caso, Paes teria percentual suficiente para liquidar a disputa já no primeiro turno. Veja os números:

  • Eduardo Paes (PSD): 47,4% (tinha 48,3% em agosto)
  • Douglas Ruas (PL): 22,7% (tinha 18,6%)
  • André Marinho (Novo): 3,6% (tinha 3,8%)
  • Cyro Garcia (PSTU): 2,6% (tinha 3,6%)
  • Coronel Busnello (Missão): 1,9% (tinha 2,7%)
  • Juliete Pantoja (UP): 1,7% (tinha 1,4%)
  • William Siri (PSOL): 1,3% (tinha 1,6%)
  • Luan Monteiro (PCO): 0,4% (tinha 0,8%)
  • Nenhum/branco/nulo: 11,1% (eram 12,6%)
  • Não sabe/não opinou: 7,2% (eram 6,8%)
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Senado

O Paraná Pesquisas também testou nomes para o Senado pelo Rio de Janeiro. Benedita da Silva (PT) aparece na liderança, com 30,7% da preferência. O segundo lugar tem um empate técnico entre Marcelo Crivella (Republicanos) e Pedro Paulo (PSD). Carlos Jordy e Carlos Portinho, ambos do PL, estão no mesmo patamar, dentro da margem de erro, com Paulo, mas não com Crivella.

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Confira os números:

  • Benedita da Silva (PT): 30,7%
  • Marcelo Crivella (Republicanos): 20,5%
  • Pedro Paulo (PSD): 17,8%
  • Carlos Jordy (PL): 14,1%
  • Carlos Portinho (PL): 13,3%
  • Waguinho (Republicanos): 8,4%
  • Monica Benicio (PSOL): 6,5%
  • Marcos Dias (Podemos): 3,4%
  • Comandante Ribeiro Afonso (Democrata): 2,4%
  • Paula Falcão (PSTU): 2,3%
  • Michelly Xavier (UP): 2,1%
  • Helio Secco (Missão): 1,8%
  • Luciano Mattos (PRTB): 1,8%
  • Luiz Eugenio (PCO): 1,6%
  • Vinicius Benevides (UP): 0,9%
  • Ó Clemente (Democrata): 0,1%
  • Não sabe/não opinou: 7,3%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 12,9%
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Sobre a pesquisa

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.600 eleitores fluminenses entre os dias 5 e 7 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais com 95% de nível de confiança. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é RJ-01671/2026.

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