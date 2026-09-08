Novo Paraná Pesquisas mostra a disputa Paes x Ruas pelo governo do Rio

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Nova pesquisa Paraná Pesquisas para o governo do Rio de Janeiro revela Eduardo Paes na liderança, com Douglas Ruas em ascensão. O levantamento também mostra que Paes poderia vencer no 1º turno sem Garotinho. Para o Senado, Benedita da Silva lidera. Veja todos os números e as projeções completas.

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Novo levantamento do Paraná Pesquisas para o governo do Rio de Janeiro divulgado nesta terça-feira, 8, mostra que o ex-prefeito da capital Eduardo Paes (PSD) continua isolado na liderança, mas o segundo colocado, o deputado Douglas Ruas (PL) oscilou quase cinco pontos percentuais para cima na comparação com o mês anterior.

Em agosto, Paes tinha 44,5% das intenções de voto, e Ruas, 15,5%. Agora, o candidato do PSD te 43,5%, enquanto o do PL, 20,3%. Como a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, não é possível falar em crescimento ou queda.

Veja os números da pesquisa para o governo do Rio de Janeiro:

Eduardo Paes (PSD): 43,5% (tinha 44,5% em agosto)

Douglas Ruas (PL): 20,3% (tinha 15,5%)

Anthony Garotinho (Republicanos): 9,8% (tinha 11,6%)

André Marinho (Novo): 3,4% (tinha 3,1%)

Cyro Garcia (PSTU): 2,3% (tinha 2,9%)

Coronel Busnello (Missão): 1,6% (tinha 2,3%)

Juliete Pantoja (UP): 1,4% (tinha 1,3%)

William Siri (PSOL): 1,1% (tinha 1,3%)

Luan Monteiro (PCO): 0,3% (tinha 0,4%)

Nenhum/branco/nulo: 9,4% (eram 10,9%)

Não sabe/não opinou: 6,7% (eram 6,3%)

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O instituto também testou um cenário sem Anthony Garotinho (Republicanos), que tem a candidatura contestada na Justiça Eleitoral devido a uma condenação por improbidade administrativa. Nesse caso, Paes teria percentual suficiente para liquidar a disputa já no primeiro turno. Veja os números:

Eduardo Paes (PSD): 47,4% (tinha 48,3% em agosto)

Douglas Ruas (PL): 22,7% (tinha 18,6%)

André Marinho (Novo): 3,6% (tinha 3,8%)

Cyro Garcia (PSTU): 2,6% (tinha 3,6%)

Coronel Busnello (Missão): 1,9% (tinha 2,7%)

Juliete Pantoja (UP): 1,7% (tinha 1,4%)

William Siri (PSOL): 1,3% (tinha 1,6%)

Luan Monteiro (PCO): 0,4% (tinha 0,8%)

Nenhum/branco/nulo: 11,1% (eram 12,6%)

Não sabe/não opinou: 7,2% (eram 6,8%)

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Senado

O Paraná Pesquisas também testou nomes para o Senado pelo Rio de Janeiro. Benedita da Silva (PT) aparece na liderança, com 30,7% da preferência. O segundo lugar tem um empate técnico entre Marcelo Crivella (Republicanos) e Pedro Paulo (PSD). Carlos Jordy e Carlos Portinho, ambos do PL, estão no mesmo patamar, dentro da margem de erro, com Paulo, mas não com Crivella.

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Confira os números:

Benedita da Silva (PT): 30,7%

Marcelo Crivella (Republicanos): 20,5%

Pedro Paulo (PSD): 17,8%

Carlos Jordy (PL): 14,1%

Carlos Portinho (PL): 13,3%

Waguinho (Republicanos): 8,4%

Monica Benicio (PSOL): 6,5%

Marcos Dias (Podemos): 3,4%

Comandante Ribeiro Afonso (Democrata): 2,4%

Paula Falcão (PSTU): 2,3%

Michelly Xavier (UP): 2,1%

Helio Secco (Missão): 1,8%

Luciano Mattos (PRTB): 1,8%

Luiz Eugenio (PCO): 1,6%

Vinicius Benevides (UP): 0,9%

Ó Clemente (Democrata): 0,1%

Não sabe/não opinou: 7,3%

Nenhum/Branco/Nulo: 12,9%

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Sobre a pesquisa

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.600 eleitores fluminenses entre os dias 5 e 7 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais com 95% de nível de confiança. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é RJ-01671/2026.