Rio tem blitzes da PM e trânsito acima da média no 2º turno

Atualizado em 30 out 2022, 14h18 - Publicado em 30 out 2022, 14h14

Eleitores do Rio de Janeiro têm tido dificuldade para se deslocarem até os locais de votação neste domingo em razão dos engarrafamentos na capital fluminense. Segundo informações do Centro de Operações Rio, o trânsito neste segundo turno é superior ao registrado no primeiro turno e maior também do que a média dos últimos três domingos na cidade.

Às 13h horas deste domingo, o Rio tinha 195 quilômetros de engarrafamentos, volume 2.066% maior do que a média dos últimos três domingos, que foi de 9 quilômetros. No dia 2 de outubro, data do primeiro turno, os engarrafamentos neste mesmo horário totalizaram 151 quilômetros.

Nas redes, há relatos de trânsito intenso desde a manhã na Avenida Brasil, a principal via de acesso à cidade, em razão de blitzes da PM nos dois sentidos e engarrafamentos pontuais de carros enguiçados na via. Foi registrado no fim da manhã, por exemplo, um incêndio a um ônibus na avenida na altura de Realengo, na zona oeste. Os cariocas também enfrentam trânsito intenso no túnel Rebouças, que liga as zonas sul e norte da capital, e na Barra da Tijuca e outros bairros da zona oeste, como Bangu.

O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, determinou neste sábado que a PF e a PRF fossem proibidas de fazerem blitzes nas estradas para evitar que eleitores tenham dificuldades para votar neste domingo. Há relatos de descumprimento em alguns estados do país, principalmente na região nordeste. A decisão de Moraes não atinge as policias estaduais, que podem fazer barreiras nas vias neste dia de votação.